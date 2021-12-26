Juventus stoperi Leonardo Bonucci: "İtalya, Portekiz ile karşılaşırsa Cristiano Ronaldo'ya acı çektireceğim"

Leonardo Bonucci, Portekiz'in Dünya Kupası play-off finalinde İtalya ile karşılaşması durumunda Cristiano Ronaldo'nun İtalya'dan bazı fiziksel darbeler alacağını söyledi.

Manchester United'a gitmeden önce Juventus’ta Ronaldo ile birlikte oynayan başarılı stoper, Ronaldo'nun beklenen hesaplaşmada işinin kolay olmayacağını vurguladı.

Ronaldo’nun takımı Portekiz, Türkiye ile karşılaşırken Bonucci'nin ekibi İtalya ise Kuzey Makedonya ile oynayacak.

Bu iki takım maçlarını kazanması halinde karşı karşıya gelecek ve Katar’daki Dünya Kupası’na gidebilmek için kozlarını paylaşacak.

Ne söylendi?

Rai Sport'a konuşan Bonucci şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo’yla karşılaşırsak sahada bazı darbeler alacağını ve acı çekeceğini biliyor. Ona acı çektireceğim.

“Kendisiyle Portekiz ile İtalya arasında oynanması muhtemel olan maç hakkında şakalaştık ve sahada neler olacağını göreceğiz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız ve bunu Ronaldo çok iyi biliyor.

"Ne yapacağımıza konsantre olmalıyız. Mart’ta tekrar buluşacağız ve iki harika maç oynayacağız.”

Bonucci’nin yorumları iyi niyetle yapılmış gibi görünse de daha önce kamuoyunda Ronaldo hakkında olumsuz konuşmuştu.

Ekim ayında Sky Italia tarafından Juventus'un Ronaldo'suz daha iyi bir takım olup olmadığı sorulduğunda, “Evet, bu kesinlikle doğru” cevabını vermişti ve eklemişti:

"Yakın geçmişte Juve'nin bu özelliğini kaybetmiştik, CR7 gibi büyük bir oyuncuyla oynuyorduk ve tüm maçları çözebileceğini düşünüyorduk.

"Bu nedenle, tüm topları ona atıyorduk ve sadece Ronaldo odaklı oynamamız bir bütün olmamızı engelliyordu.

"Bu yıl ise Ronaldo olmadan tekrardan şampiyon olmak için uğraşıyoruz ve yeniden takım olmaya çalışıyoruz."

Bonucci’nin Juventus savunmasındaki partneri Giorgio Chiellini de Ronaldo’nun büyük bir oyuncu olduğunu, fakat takımın kimyasını bozduğunu belirtmişti.

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