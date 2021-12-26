Dava edilen Trabzonspor'un eski futbolcusu Daniel Sturridge'in başı belada mı?

Trabzonspor’un eski oyuncusu İngiliz futbolcu Daniel Sturridge, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nde adına açılan dava hakkında konuştu.

2019 yılının temmuz ayında Los Angeles'taki evi soyulan Sturridge’in birçok değerli eşyası çalınmıştı.

Eşyalarının yanı sıra Lucci ismindeki köpeğinin de kaçırıldığını belirten İngiliz futbolcu, sosyal medyadan paylaştığı gönderide köpeğini bulan kişiye 30 bin dolar ödül vereceğini vurgulamıştı.

Foster Washington adındaki bir müzisyen, köpeği bulduğunu ve futbolcuya teslim ettiğini belirtirken Sturridge'in kendisine para ödülünü vermediğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Washington, İngiliz futbolcuya dava açtı. Los Angeles yerel mahkemesi müzisyen Washington’u haklı bularak Sturridge'in parayı ödemesi gerektiğine karar verdi.

Ne söylendi?

32 yaşındaki yıldız futbolcu twitter hesabından yaptığı açıklamada, köpeğini genç birisinin bulduğunu ve para ödülünü kendisine teslim ettiğinin altını çizdi.

Bunu kanıtlayacak fotoğraf ve videolara da sahip olduğunu belirten Sturridge, ismini kullanarak bu konuda kendisine zarar verildiğini söyledi.

Köpeği kendisinin bulduğunu iddia eden Foster Washington ise şu ifadeleri kullandı: "Sturrridge'in açıklamaları beni üzdü. Umarım parayı öder. Bunun için çok heyecanlıyım. Köpeği bulduğumda hayatımın değişeceğini düşünüyordum. Umarım mahkeme kararına saygı duyar ve paramı öder."

Şu anda Avustralya ekibi Perth'te oynayan İngiliz futbolcu, Trabzonspor ile 16 maça çıkarken 7 gol atıp 4 asist yapmıştı.

Sturridge, kariyerinde 160 maça çıktığı İngiltere Premier League ekibi Liverpool adına 68 gol atıp 26 asist yaparak başarılı bir performans sergilemişti.

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Ödül vaadi gerekçesiyle dava edilen İngiliz futbolcu, insanların kendisine zarar vermeye çalıştığını söyledi.