Avrupa futbolunun en formda isimlerinin başında gelen Salah, gollerine Şampiyonlar Ligi'nde de devam ediyor.

Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, sezona fırtına gibi bir başlangıç yapmış ve özellikle Manchester City maçında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Mısırlı golcü, yükselişini Şampiyonlar Ligi'nde de sürdürdü ve kritik Atletico Madrid mücadelesini de boş geçmedi.

Bu golle birlikte Salah, adını bir kez daha Liverpool tarihine yazdırdı.

Salah'tan yeni rekor

Atletico Madrid maçının ilk dakikalarında rakip fileleri havalandıran Mohamed Salah, bu golle birlikte Liverpool formasıyla art arda dokuz resmî maçta gol atmış oldu.

Opta verilerine göre yıldız oyuncu, Liverpool tarihinde bunu başaran ilk isim oldu.

Bu serinin başlangıcı ise Ağustos ayında oynanan Chelsea maçında gelmişti. Salah, bu maçın ardından Leeds, Milan, Crystal Palace, Brentford, Porto, Manchester City. Watford ve son olarak da Atletico Madrid karşısında gol sevinci yaşayarak adını bir kez daha Liverpool tarihine yazdırdı.

Salah, bu süreçte yalnızca Liverpool'un Carabao Cup'ta oynadığı Norwich maçında gol atamadı zira yıldız oyuncu o maçın kadrosunda yer almıyordu.

9 - Mohamed Salah, Liverpool tarihinde üst üste dokuz resmi maçta gol atan ilk oyuncu oldu. Kaçınılmaz. pic.twitter.com/RtQQ5zg8e6 — OptaCan (@OptaCan) October 19, 2021

Salah yeni sezona nasıl başladı?

Mohamed Salah, 2021-22 sezonundaki performansıyla birlikte yalnızca Premier Lig'in değil; Avrupa futbolunun en formda ismi olarak gösterilmeye başlandı.

Salah, 12 maçta 12 gol beş asistlik bir istatistik yakaladı.

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