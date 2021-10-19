Rekorlara doymayan Mohamed Salah Liverpool tarihine geçti
Liverpool'un yıldızı Mohamed Salah, sezona fırtına gibi bir başlangıç yapmış ve özellikle Manchester City maçında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çekmişti.
Mısırlı golcü, yükselişini Şampiyonlar Ligi'nde de sürdürdü ve kritik Atletico Madrid mücadelesini de boş geçmedi.
Bu golle birlikte Salah, adını bir kez daha Liverpool tarihine yazdırdı.
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Salah'tan yeni rekor
Atletico Madrid maçının ilk dakikalarında rakip fileleri havalandıran Mohamed Salah, bu golle birlikte Liverpool formasıyla art arda dokuz resmî maçta gol atmış oldu.
Opta verilerine göre yıldız oyuncu, Liverpool tarihinde bunu başaran ilk isim oldu.
Bu serinin başlangıcı ise Ağustos ayında oynanan Chelsea maçında gelmişti. Salah, bu maçın ardından Leeds, Milan, Crystal Palace, Brentford, Porto, Manchester City. Watford ve son olarak da Atletico Madrid karşısında gol sevinci yaşayarak adını bir kez daha Liverpool tarihine yazdırdı.
Salah, bu süreçte yalnızca Liverpool'un Carabao Cup'ta oynadığı Norwich maçında gol atamadı zira yıldız oyuncu o maçın kadrosunda yer almıyordu.
Salah yeni sezona nasıl başladı?
Mohamed Salah, 2021-22 sezonundaki performansıyla birlikte yalnızca Premier Lig'in değil; Avrupa futbolunun en formda ismi olarak gösterilmeye başlandı.
Salah, 12 maçta 12 gol beş asistlik bir istatistik yakaladı.