Rekor kıran İtalya futbol tarihine geçti!

İsviçre deplasmanından beraberlikle dönen İtalya, tarihteki en uzun yenilmezlik serisinin sahibi oldu.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İsviçre'ye konuk olan İtalya üç puanı alamasa da kırılması güç bir rekorun sahibi oldu.

Jorginho'nun 53. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadığı karşılaşma 0-0 eşitlikle sona ererken, yenilmezlik serisini 36 maça çıkaran İtalya, milli takımlar seviyesinde İspanya ve Brezilya'ya ait olan 35 maçlık rekoru tarihe gömdü.

Eski rekortmenler

İspanya'nın 35 maçlık serisi 2007 ve 2009 yılları arasında gelmişti. Matadorlar rekora giden yolda Euro 2008'i kazanarak Avrupa'nın zirvesine çıkmıştı.

Brezilya'nın serisi ise biraz daha eskiye dayanıyor. Güney Amerika temsilcisinin 1993-1996 yılları arasında yakaladığı serinin tartışmalı bir yönü de var. Brezilyalılara göre bu yenilmezlik serisi aslında 35 değil, 36 maç.

Brezilyalılar Eylül 1995'te Romanya B takımıyla oynadıkları hazırlık maçının da sayılmasını istiyor. Ancak bu mücadele FIFA tarafından onaylanmış bir maç olmadığı için seriye dahil edilmiyor.

İtalya'nın rekor yolu

Gök Mavililer son yenilgisini 10 Eylül 2008'de Uluslar Ligi'nde karşılaştığı Portekiz'den aldı. Bu İtalya'nın Roberto Mancini idaresinde aldığı iki mağlubiyetten biriydi. Mayıs 2018'de Luigi Di Biagio'nun yerine göreve gelen Mancini dönemindeki diğer yenilgi ise, 1 Haziran 2018'de Fransa'yla oynanan hazırlık maçında gelmişti.

İtalya, Portekiz maçından bu yana geçen sürede Uluslar Ligi, Avrupa Şampiyonası Elemeleri, Dünya Kupası Elemeleri, Euro 2020 ve hazırlık maçlarında çıktığı toplam 36 mücadelede 29 galibiyet ve yedi beraberlik elde etti.

Euro 2020'de 1968'den bu yana ilk, tarihindeki ikinci Avrupa şampiyonluğuna ulaşan İtalya, turnuvayı dört galibiyet ve üç beraberlikle noktalamıştı.

Bu rekoru ikinci kez ele geçirdiler

1935-1939 yılları arasında Vittorio Pozzo yönetiminde 30 maç kaybetmeyen İtalya, 1991 yılına kadar rekoru elinde tutmuştu. İtalya, Brezilya ve İspanya'nın ardından tarihteki diğer uzun yenilmezlik serileri şu şekilde:

Arjantin: 31 maç, 1991-1993

Fransa: 30 maç, 1994-1996

Cezayir: 28 maç, 2018-

Batı Almanya: 23 maç, 1978-1981

Fransa: 23 maç, 2010-2012



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