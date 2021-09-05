1999'daki takımdan daha iyisiniz!

Ole Gunnar Solskjaer oyuncularına 1999'da oyuncusu olduğu, üç kupa kazanan United'dan daha iyi olduklarını söyledi.

Ole Gunnar Solskjaer, oyuncularına kendisinin de golcü olarak yer aldığı 1999'da sezonu üç kupayla bitiren o dönemin Unitedı'ndan daha iyi olduklarını söyledi.

Manchester United yönetimi, yoğun geçen transfer döneminde geçtiğimiz sezonu Premier Lig şampiyonu Manchester City'nin 12 puan gerisinde bitiren takıma Raphael Varane, Jadon Sancho ve Cristiano Ronaldo takviyelerini yapmıştı.

Dailymail'de yer alan habere göre; menajer Ole Gunnar Solskjaer'in oyuncularına, 36 yaşındaki Ronaldo'nun geri dönüşünün onları bu sezon şampiyonluğun en büyük favorisi yaptığını da söylediği öğrenildi. Habere göre Solskjaer'in benzer bir etkiye sahip olabilecek tek oyuncunun, bu yaz 98 milyon sterlinlik bir anlaşmayla Maviler'e yeniden katılan Chelsea'nin yeni golcüsü Romelu Lukaku olduğunu düşündüğü iddia ediliyor.

Manchester'a gelince 7 numaralı formayı Edinson Cavani'den alarak yeniden sırtına geçiren Ronaldo'nun Real Madrid'e gittikten 12 yıl sonra kuzey batıya döüşü, aynı zamanda eski takım arkadaşı olan Solskjaer ile menajer-oyuncu ilişkisine sahip olacağı olmak anlamına da geliyor.

Solskjaer, 22 yıl önce Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve Federasyon Kupası'nı kazanan Sir Alex Ferguson'ın takımının önemli bir parçasıydı ve eski golcü Old Trafford'da 'süper yedek' rolünü üstlenmişti.

Bu rolle Solskjaer, 1999 Şampiyonlar Ligi finalinde Teddy Sheringham'ın Bayern Münih karşı skoru 1-1'e getirmesinden bir dakika sonra attığı son saniye golüyle zirveye ulaşmıştı.

Solskjaer o sezonu çoğu maçta oyuna sonradan dahil olmasına rağmen 18 golle bitirmişti. Ferguson'un kadrosunda o sezon sırasıyla 29 ve 24 gol atan Dwight Yorke ve Andy Cole da yer alıyordu.