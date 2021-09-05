Mohamed Salah'tan Liverpool yönetimini şoke eden talep

Mısırlı oyuncu, İngiliz ekibiyle yeni sözleşme imzalamak için büyük bir talepte bulundu.

Liverpool ile olan kontratının son iki senesine giren Mısırlı yıldız Mohamed Salah, takımıyla olan sözleşmesini yenilemek için bir hayli yüksek bir maaş talebinde bulundu. İngiliz basınından The Mirror'da yer alan habere göre 29 yaşındaki oyuncu, sahadaki performansının ödülünü yeni sözleşmesiyle almak isterken, talebi ise dudak uçuklatıyor.

Şu an kazandığı ücretin iki katından daha fazlasını talep eden Salah, Liverpool'un mevcut kadrosunda kendisinden 1 milyon euro'dan biraz daha fazla kazanan Hollandalı stoper Virgil van Dijk'in ardından en fazla kazanan oyuncu konumunda yer alıyor. İngiliz ekibinde yılda 11 milyon euro kazanan Salah, yeni sözleşme için 28 milyon istiyor.

Real Madrid ve PSG takipte

Liverpool'un bu talebi kabul etmemesi halinde sözleşmesi sona erdiğinde takımdan ayrılacağı öne sürülen Salah'un bu talebi sonrasında yönetimin vereceği karar ise şimdilik merak konusu. Başta Real Madrid ve PSG olmak üzere çok sayıda takımın durumunu yakından takip ettiği yıldız oyuncu, bu sezon üç maçta iki gol atmıştı.

Liverpool'un yıllar sonra kazandığı şampiyonlukta başrolü oynayan isim olan ve Jürgen Klopp yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ni de kazanan Salah, Premier Lig'de daha önce Chelsea forması da giymişti. Serie A'da Fiorentina ve Roma formaları da giyen yıldız oyuncunun Avrupa'daki ilk takımı ise İsviçre Ligi ekibi Basel olmuştu.

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