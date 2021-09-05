Belgeler ortaya çıktı: Barcelona'da 252 milyon euro'luk Griezmann gerçekleri!

Barcelona'nın eski başkanı Jordi Bartomeu'nun en yanlış transferlerinden biri olarak gösterilen Griezmann'ın Katalan ekibine maliyeti açıklandı.

Transfer döneminin son saatlerinde Atletico Madrid'e imza atarak eski takımına dönen Antoine Griezmann Barcelona'dan ayrılsa da Katalan ekibinde Fransız yıldıza ilişkin spekülasyonlar bitmek bilmiyor. 30 yaşındaki oyuncunun Barcelona'ya maliyeti sıklıkla masaya yatırılırken, İspanyol basını Griezmann'ın sözleşmesini açıkladı.

Sport'ta yer alan habere göre Barcelona Griezmann transferi için Atletico Madrid'e 135 milyon euro ödedi. Bu transfer Katalan ekibinin eski başkanı Jordi Bartomeu'nun Coutinho ve Dembele ile birlikte üç büyük başarısızlığından biri olarak nitelendirilirken, üç hücum oyuncusu da PSG'ye transfer olan Neymar'ın yerini dolduramadı.

Ballon d'Or bonusu vardı

40 milyon zorunlu satın alma opsiyonuyla Atletico'ya dönen Griezmann'ın ayrılığı Barcelona'yı maaş bütçesi konusunda da bir hayli rahatlattı. Messi'nin ayrılığı sonrasında kulüpte en fazla kazanan oyunculardan biri olan golcü oyuncunun Barcelona'ya olan yıllık maliyeti 17-21 milyon euro arasında değişiyordu.

30 Haziran 2024'e dek kulüpte kalması halinde 20 milyon euro sadakat bonusu kazanacak olan Griezmann'ın yıllık maliyeti, kendisinin Ballon d'Or'u, Barcelona'nın ise bütün kupaları kazanması halinde 117 milyon euro'dan daha fazla olabilirdi.

Gerçekleşmeyen başarılardan ötürü kontratındaki birçok bonusu kazanamayan Griezmann'ın Barcelona'da iki senede kazandığı ücret ise 46.5 milyon euro oldu.

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