Real Madrid'de aradığını bulamayan Jovic, Serie A yolcusu

İspanya'da bir türlü bekleneni veremeyen Luka Jovic'i sezonun ikinci yarısında başka bir formayla görebiliriz.

İtalya Serie A’da şampiyonluk unvanını korumayı hedefleyen Inter, Real Madrid’den Luka Jovic’i kadrosuna katmak istiyor.

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre, Inter ara transferde hücum hattına iki takviye yapmayı planlıyor. Bu isimlerden biri Jovic, diğeri ise Cagliari forması giyen Nathan Nandez.

İtalyan ekibinin Ocak ayında Alexis Sanchez ile yollarını ayırması bekleniyor. 32 yaşındaki Şilili oyuncu bu sezon Serie A’da yalnızca üç maçta, toplam 52 dakika görev yaptı ve gol atamadı.

Inter’in alternatifleri arasında Arsenal’dan ayrılması gündemde olan Alexander Lacazette de yer alıyor.

Jovic, Real Madrid’de bekleneni veremedi

İspanyol devinin 2019’da Frankfurt’tan 63 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Jovic, buradaki ilk sezonunda 27 maçta sadece iki gol ve bir asist üretebildi.

Geçen sezon rotasyona girmekte zorlanan Jovic, devre arasında sezon sonuna dek eski takımı Frankfurt’a kiralanmış, ancak burada da formuna tam olarak kavuşamamıştı.

Frankfurt’ta geçen sezon 18 maçta dört gol atan 23 yaşındaki forvet, yeni sezona Real Madrid formasıyla girdi.

Ancelotti de çare olmadı

İtalyan teknik adam yönetiminde daha fazla süre bulmayı uman Jovic, hem kendisi hayal kırıklığına uğradı, hem de sahada kaldığı sürede taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.

Ligde beş, Şampiyonlar Ligi’nde ise bir maçta görev yapan Sırp oyuncu, toplam 84 dakika sahada kaldı ve gol atamadı.

Inter, Lukaku’nun Chelsea’ye transferinin ardından yaz döneminde de Jovic’le ilgilenmiş, fakat transfer gerçekleşmemişti.

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