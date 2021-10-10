Barcelona'nın Sterling planı ortaya çıktı

Transfer dönemi sona erse de kadro planlamasını sürdüren Barcelona'da gündeme gelen son isim Manchester City'nin yıldızı oldu.

Lionel Messi'nin ayrılmasının ardından La Liga'ya oldukça kötü bir başlangıç yapan ve yedi maç sonunda 12 puanla dokuzuncu sırada yer alan Barcelona'da gelecek sezonun transfer planlaması şimdiden başladı.

İspanyol basınından Sport'a göre Katalan devinin Manchester City'nin İngiliz golcüsü Raheem Sterling'i kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.

Kadrosunda Depay, Fati, Dembele, Agüero, Coutinho, Braithwaite ve Luuk de Jong gibi yedi hücum oyuncusu bulunan Barcelona'da teknik direktör Ronaldo Koeman kadrosunun yeterli olduğunu düşünse de Dembele'nin sözleşme yenileme konusundaki kararı Sterling için de belirleyici olacak.

EURO 2020'de sakatlanan Dembele sakatlığını atlatmaya hazırlansa da yeni sözleşme için henüz cevap vermemişti.

İlk temas yaz aylarında olmuştu

Barcelona kontratı Haziran ayında bitecek olan Dembele'ye şu anda kazandığından biraz daha düşük bir ücretle 2025'e dek sözleşme önerirken, Dembele'nin menajeri Moussa Sissokho bu teklifi henüz yanıtlamadı. Dembele'nin Barcelona'da kalması beklenirken yine de 1 Ocak'ta alacağı teklifleri de görmek istediği tahmin ediliyor.

Öte yandan Barcelona yönetimi ise Dembele'yi sözleşme yenilememesi halinde oynatmayı düşünmüyor.

Sözleşme yenilemeyi kabul etmezse Dembele'yi ara transfer döneminde yollayarak para kazanmayı planlayan Barcelona, Fransız oyuncudan elde edeceği bonservisle Sterling'e yönelmeyi düşünüyor. Barcelona Sportif Direktörü Mateu Alemany yaz aylarında Manchester City ile Sterling için temas kurmuş ancak bu transfer gerçekleşmemişti.

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