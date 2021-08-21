Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den sert çıkış: Mbappe umurumda değil!

İtalyan teknik adam mevcut kadrosuna odaklandığını ve transfer çalışmalarıyla ilgilenmediğini söyledi.

Martin Odegaard'ı Premier Lig takımlarından Arsenal'e satan ve buradan elde ettiği bonservis gelirini de kaynak olarak kullanarak, Kylian Mbappe için PSG'nin kapısını çalacağı öne sürülen Real Madrid'de İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti transfer piyasasındaki son durumu ve takımının atacağı adımları değerlendirdi.

Ancelotti ne söyledi?

Transfer planlamasına ilişkin olarak yönetimle her gün konuştuğunu ancak elinde bulunan kadrodan da memnun olduğunu belirten Ancelotti, transfer çalışmalarına değil oynayacakları maçlara ve kadrosuna odaklandığını söyledi:

"Mbappe transferi ile ilgili bir bilgim yok ve açık söylemek gerekirse umurumda da değil. Harika bir kadrom var ve elimdeki kadro her şeyi kazanmak için rekabet edebilecek seviyede. Zaten çok sayıda yıldız oyuncuya sahibiz.

"Courtouis, Carvajal, Nacho, Alaba, Benzema, Bale, Hazard ve tamamını sayamayacağım çok sayıda kaliteli oyuncumuz var. Bir yıldız diğerleri için çalışıp, oynamayı öğrendiğinde şampiyonluklara hazır bir yıldızdır. Transfer döneminin son günlerinde neler olacağını göreceğiz ama kadromdan memnunum."

"Odegaard ayrılmayı seçti"

Takımdan ayrılan Norveçli yıldız Odegaard'a ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ancelotti, genç oyuncunun Premier Lig'de keyifli zaman geçireceğini söyledi:

"Odegaard'ın neden ayrıldığı hakkına bir fikir sahibi değilim. Onunla kadrodaki rekabet hakkında konuştum ve ardından ailesiyle birlikte bu kararı aldı. Burada bizimle olduğu süre boyunca her zaman ciddi ve profesyonelce çalıştı. Onun için en iyisini diliyorum ve Arsenal'de keyifli zaman geçireceğine inanıyorum."

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