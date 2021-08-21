Londra kulübü, Sheffield United kalecisini 30 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

Arsenal, cuma günü yaptığı açıklamada, Sheffield United kalecisi Aaron Ramsdale ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

23 yaşındaki Ramsdale için Arsenal, bonuslarla birlikte yaklaşık 30 milyon euro bonservis ücreti ödedi.

Ramsdale, Arsenal'in bu yaz altıncı transfer oldu.

Londra kulübünden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Kaleci Aaron Ramsdale, Sheffield United'dan uzun vadeli bir sözleşmeyle bize katıldı.

İngiltere'nin Euro 2020 kadrosunun bir parçası olan 23 yaşındaki oyuncu, İngiltere'yi 18 yaşından 21 yaşına kadar her seviyede temsil etti ve geçen sezon Sheffield United'da yılın oyuncusuydu."

Arsenal ayrıca Ramsdale'in kulüpte 32 numaralı formayı giyeceğini ve lisansının pazar günkü Chelsea maçına yetiştirileceğini umduklarını bildirdi.

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Arsenal, 2020-21'de Premier Lig'de sekizinci sırada yer aldı ve yeni sezonun ilk haftasında ise deplasmanda ligin yeni takımı Brentford'a 2-0 mağlup oldu..

Bununla birlikte Arsenal, yeni yeteneklere büyük yatırım yaptı.

Ramsdale'den önce Arsenal; Nuno Tavares, Albert Sambi Lokonga, Ben White ve Martin Odegaard transferlerini yaptı.

Arteta, takımın harika bir kaleci kazandığından emin.

Transfer nasıl karşılandı?

Arsenal'in Ramsdale transferi sadece İngiltere'de değil Türkiye'de de garipsendi.

Futbolseverler, takımın daha önemli eksiklerinin olduğunu söylüyor ve bir kaleci transferini gereksiz buluyor.

Goal Türkiye'nin Twitter hesabından Ramsdale'ın duyurulduğu tweetin altında Türk kullanıcılar şu yorumları yaptı:

"Ayranı yok içmeye..."

"Bu kaçıncı kaleci transferi?"

"Arsenal'i Dursun Özbek mi yönetiyor?"

"En sağlam mevkiye transfer yapmak..."

"Ne yapıyorsun Arsenal?"

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