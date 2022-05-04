Real Madrid, Manchester City'i 10 dakikada bulduğu üç golle elerken, başrolü Rodrygo oynadı

Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'i konuk ettiği yarı final karşılaşması uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir mücadeleye sahne olurken, maça damgasını vuran isim ise Brezilyalı oyuncu Rodrygo oldu.

Real Madrid'in gol bulması gereken son bölümde 68. dakikada Toni Kroos'un yerine oyuna giren Rodrygo, takımı 1-0 gerideyken 90 ve 90+1'de attığı gollerle eşleşmeyi uzatmalara taşıdı.

Manchester City taraftarlarının finali kutlamaya hazırlandığı sırada sahne alan 21 yaşındaki oyuncunun gollerini maçın uzatma bölümünde Karim Benzema'nın penaltısı takip ederken, Real Madrid futbol tarihinin en unutulmaz geri dönüşlerinden birine imza attı.

Benzema yine boş geçmedi

3-1'lik avantajı maçın sonuna dek korumayı başaran Carlo Ancelotti'nin takımı böylece PSG ve Chelsea eşleşmelerinin ardından Manchester City'e de aynı tarifeyi uyguladı.

Bu sezon oynadığı 44 maçın 21'ine ilk 11'de başlayan Rodrygo genellikle oyuna sonradan girerken, gol sayısını da sekize yükseltti. Real Madrid'e 2019 yılında Brezilya ekibi Santos'tan 45 milyon euro karşılığında transfer olan genç oyuncu bu sezon attığı sekiz golün beşini Şampiyonlar Ligi'nde atarken, takımının final yürüyüşünde önemli rol oynadı.

Öte yandan bu sezon oynadığı 11 Şampiyonlar Ligi maçında 15 gole ulaşan ve Devler Ligi'nde üst üste gol atma serisini beş maça çıkartan Karim Benzema da La Liga şampiyonluğunun ardından Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna da bir hayli yaklaştı.

Real Madrid'in kupayı kazanması halinde Ballon d'Or ödülünü kazanmasına kesin gözüyle bakılan Benzema, bunu başarması halinde bu onuru ilk kez yaşayacak.

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