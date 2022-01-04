Real Madrid, Kylian Mbappe için son teklifini yaptı: 50 milyon euro

Paris Saint-Germain'le sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Real Madrid'in ise transfer için yaz aylarını beklemeye niyeti yok. İspanyol temsilcisi, Mbappe'yi bedelsiz kaybetme riskini bir koz olarak kullanıp PSG'yi Ocak ayında oyuncuyu satmaya ikna etmeye çalışıyor.

Ünlü menajer duyurdu

La Gazzetta dello Sport'a konuşan oyuncu menajeri Giovanni Branchini, Real Madrid'in PSG'ye 50 milyon euro teklif ettiğini açıkladı.

"Her şey PSG'ye bağlı. Real Madrid, Mbappe'yi hemen transfer etmek istiyor ve 50 milyon euro önerdi."

"Sonucun ne olacağını bilmiyorum. Florentino Perez'in bu konuda gösterdiği çaba dikkate değer. Bu hamleyle sağlam bir mesaj veriyor. Bu seviyede bir oyuncunun yazın bedelsiz transfer olması herkes için kayıp olur."

Branchini, PSG'nin Mbappe'nin boşluğunu başka bir yıldızla doldurmak isteyeceğinden emin.

"Hareketli bir yaz bizi bekliyor. Haaland, Harry Kane ve Vlahovic isimleri manşetlerde olacaktır."

"Lukaku'nun imajı zedelendi"

Branchini, Chelsea'de yaşanan Lukaku kriziyle ilgili görüşlerini de aktardı.

"Kendi kalelerine gol attılar. Bu olay Lukaku'nun imajını zedeledi. Röportajı menajerinin onayı olmadan yaptığı açık."

"Chelsea'de kalacak, fakat bu sırada dünyanın dört bir yanından eleştiriler almaya devam edecek."

Morata, Juventus'ta kalacak

Barcelona-Alvaro Morata söylentileriyle ilgili de konuşan Branchini, bu transferin ihtimal dışı gözüktüğünü belirtti.

Barcelona'nın Juventus'ta kiralık olarak forma giyen Morata'nın kontratını üstleneceği, karşılığında ise Memphis Depay'ı İtalyan ekibine satmayı kabul ettiği yazılmıştı.

"Anladığım kadarıyla Alvaro, Juventus'ta kalacak. Depay, İtalya'da ya da Atletico'da oynamakla ilgilenmiyor. Juventus, Morata'nın yerine koyabilecek bir oyuncusu olmadığı için onu bırakmak istemiyor."

Avrupa futbolunun önde gelen menajerleri arasında yer alan Branchini, Ronaldo ve Ancelotti gibi isimlerin temsilciliğini yapıyor. Branchini, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'a ve Lucas Hernandez'in Bayern Münih'e transferlerinde önemli rol oynamıştı.

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