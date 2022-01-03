Barcelona Başkanı Joan Laporta: "Herkes hazır olsun, Barcelona geri döndü"

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Ferran Torres'i transfer etmelerinin ardından La Liga'da beşinci sırada yer almalarına rağmen kulübünün en üst seviyeye yeniden döndüğünü açıkladı.

İspanyol ekibi, ağustos ayında yıldız oyuncusu Lionel Messi'nin ayrılmasına neden olan finansal sorunlar yaşamıştı. Sezonun ilk yarısında bazı istenmeyen sonuçlar alan Barça, hem saha içerisinde hem de saha dışında zor bir dönem geçirdi.

Hayal kırıklığı oluşturan lig performanslarının yanı sıra Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nden grup aşamasında elendi.

Ancak kulüp başkanı Laporta, Torres'in Manchester City'den 55 milyon euro karşılığında transfer edilmesinden sonra Barcelona’nın yeniden eski günlerine döndüğünü belirtti.

Ne söylendi?

Laporta, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, "Futbol pazarına örnek olmaya devam ediyoruz.

"Herkes hazır olsun, Barcelona geri döndü. Biz, her takımla mücadele edebiliriz. Ferran Torres’i transfer etti ve o, şu anda burada. Yeniden başlıyoruz.

"Ferran Torres’e imza attırmak gerçekten harika. Barça'ya gelmek için çok istekliydi ve sonunda bizim formamızı giyecek. Ona teşekkür etmek istiyorum.

“Çalışmalarımızı sakin bir şekilde sürdürüyoruz. Kış transfer döneminde takımımıza bazı transferler daha yapacağız. Şimdiden daha iyi bir takım kurmak için uğraşıyoruz” dedi.

Barça, Torres'in lisansını çıkarabildi mi?

Antrenör Xavi geçen hafta, Torres'e yer açmak için bazı oyuncuları göndermeleri gerektiğinden söz etmişti.

Bu nedenle Barcelona, Ferran Torres’i henüz bir Barcelona oyuncusu olarak gösteremiyor, çünkü başkan Laporta, oyuncusunun lisansını çıkaramadıklarını itiraf etti.

Sağ bek oyuncusu Dani Alves, kasım ayında kulübe katıldıktan sonra henüz lisansı çıkarılmayan bir diğer isim.

Laporta, Torres'in lisansının kısa bir süre sonra çıkarılacağını söylerken Brezilyalı bek oyuncusunun da yakında oynamaya hazır olacağını belirtti.

Laporta, şu ifadeleri kullandı: “Bugün ya da yarın Alves’in lisansını çıkaracağız. Ferran’ın da lisansını en kısa sürede tescil etmeyi umuyoruz."

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