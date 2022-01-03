Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Avrupa'nın zirvesinde
ÖZEL HABER | Samet Çayır @sametcayir
Trabzonspor Süper Lig'in ilk yarısında en yakın rakibi Konyaspor'a yedi puan fark attı ve bu asla bir tesadüf değil.
Bu tavan performansta en büyük pay sahibi kim?
Editörün Seçtikleri
Tabii ki Abdullah Avcı'nın taktik bilgisi ve yeteneği. Tabii ki Hamsik, Bakasetas gibi kadife ayaklar. Tabii ki Edgar Ie, Vitor Hugo gibi kaliteli stoperler.
Buna hiç kuşku yok.
Fakat en büyük payı galiba kaleci Uğurcan Çakır'a ayırmak gerekiyor. Zira istatistikler bunu söylüyor.
Matematik asla yalan söylemez.
Birbirinden önemli kurtarışlarıyla her stadyumda Trabzonspor'u ayakta tutan Uğurcan Çakır, kuşkusuz ligin ilk devresindeki başarının en büyük mimarı oldu.
Uğurcan Çakır, hangi rakamlarla neyi kanıtlıyor?
Bordo-mavililerin millî kalecisi, bu sezon takımının az gol yemesinde büyük etken.
Son birkaç yıldır tutulan 'Gol beklentisi' istatistikleri bunu açıkça ortaya koyuyor.
Bu sezon kalesinde 25,1 gol beklentisi gören Trabzonspor, sadece 14 gol yedi. Yani Fırtına, beklenenden 11 gol daha az yedi. Bordo-mavililer, bu alanda Avrupa'nın beş büyük ve Süper Lig'de lider durumda.
Trabzonspor'u Premier Lig ekibi Wolverhampton takip ediyor.
Süper Lig ve Avrupa'nın beş büyük liginde ilk beş sıra şöyle oluşuyor:
Sıra
Takım
Kalesinde gördüğü gol beklentisi
Yediği gol
Aradaki fark
1
Trabzonspor
25,1
14
11,1
2
Wolverhampton
22,94
14
8,94
3
Marsilya
23,75
15
8,75
4
Bielefeld
29,85
22
7,85
5
Freiburg
23,44
16
7,44
Tablo, neyi ifade ediyor?
Yukarıdaki tablo Trabzonspor'un, kalesinde gördüğü gol beklentisi ve kalesinde gördüğü gol arasındaki en büyük farka sahip olan takım olduğunu gösteriyor.
Bu da kaleci Uğurcan Çakır'ın, Fırtına'ya şampiyonluk yolunda ne kadar büyük bir katkı koyduğunu gözler önüne seriyor.
O halde artık herkes arkasına yaslanıp Uğurcan Çakır'ı izliyor olmanın keyfini çıkarabilir.
Daha fazlası için:
Real Madrid'i yıkan Enes Ünal kariyer zirvesinde
Salah ve Mane, 50 yıllık rekoru kırdı