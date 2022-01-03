Manchester United, pazartesi akşamı 1-0 mağlup oldu ve Old Trafford'da Wolvehampton'a 1980'den bu yana ilk kez yenildi. Kırmızı Şeytanlar, 40 yılı aşkın bir yenilmezlik serisini yakalamıştı.

United’ın, yeni teknik direktörü Ralf Rangnick yönetimindeki beş maçlık yenilmezlik serisi de son buldu.

Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig’in alt sıralarında yer alan takımlara karşı zorlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta da Newcastle United ile 1-1 berabere kalmışlardı.

United’ın eski oyuncularından Gary Neville tarafından eleştirilen futbolcular, "bir grup mızmız" olarak nitelendirildi.

Wolves maçında ne oldu?

Maça cesur başlayan Wolves ilk 45 dakikada 15 şut kaydetti. Opta verilerine göre Old Trafford'da, ilk yarıda bir konuk takımın çektiği en fazlası şut sayısına ulaştı.

Dakikalar 82’yi gösterdiğinde Joao Moutinho, ceza sahası dışından galibiyeti getiren gole imza attığında Wolves; pozitif oyunundan dolayı ödüllendirildi.

Joa Moutinho attığı golle Premier Lig tarihinde, Old Trafford'da galibiyet golünü atan en yaşlı konuk takım oyuncusu oldu.

Wolves maçı 19 şutla tamamladı, Manchester United ise dokuz şut çekebildi.

Ne söylendi?

Rangnick Sky Sports'a verdiği demeçte, "Moutinho, hiçbir baskı olmadan şut çekti. Sonuçtan ve performansımızdan dolayı hayal kırıklığına uğradık.

"Dört ya da beş orta saha oyuncusuyla oynadılar ve onları kontrol etmekte sorun yaşadık. Dizilişimizi değiştirmeye karar verdik. Ancak, bulduğumuz şansları değerlendiremeyince onlar golü buldu ve kazanmayı hak ettiler.

“Wolves, ben geldiğimden beri oynadığımız en iyi takımdı. Bugün, diğer oyunlara göre daha fazla sorunumuzun olduğu ortaya çıktı.

"Hiç pres yapamadık. Denedik ama istediğimiz pozisyonları bulamadık. Orta sahada çok fazla adamları vardı ve iyi bir baskı kurdular. Kanat bekleri de etkili oynadı.

“Merkezimizi kapatmak için 2-3 haftadır çalışıyoruz. Zaman zaman iyi oynadık, ama bugün bizden daha iyi olduklarını kabul etmeliyiz.”

Manchester United'ın hücum sıkıntısı

Wolves'a karşı alınan tarihi mağlubiyetin ardından Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig’deki dördüncü gol atamadıkları maçı geride bıraktı. Bu sayı, şimdiden geçen sezondan daha fazla.

Büyük resim

Manchester United’ın; Rangnick'in oyun stiline göre oynayamaması taraftarları endişelendirdi. Ancak Alman menajer, Ole Gunnar Solskjaer'inkinden daha farklı bir yaklaşımı olduğu konusunda sabırlı olduğunu vurguladı.

Sol bek Luke Shaw'ın maçtan sonra ima ettiği, oyuncular arasındaki bariz uyum eksikliği de göze çarptı.

Shaw, "Onlara daha fazla baskı yapmalıyız. Biz, uzun zamandır buradayız. Bu gece mücadele ettik, ancak hep birlikte baskı yapamadık. Elimizde çok iyi oyuncular var inanılmaz bir kaliteye sahibiz, fakat bazen kalite yetmiyor.

"Daha fazla motive olmalıyız. Soyunma odasında ne istediğimizi biliyoruz, ama sahada yüzde yüzümüzü vermemiz gerekiyor. Bu tür maçları kazanmak için hepimizin çaba göstermesi lazım. Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz.”

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