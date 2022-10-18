NE OLDU? Real Madrid'in yıldızı, dünyanın en iyi kalecisine verilen 2022 Yashin ödülünü kazandı. Geçen sezon 22 maçta kalesini gole kapatan oyuncu, sadece 46 gol yiyerek Real Madrid'in hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşmasına yardımcı oldu. Ancak bu başarılara rağmen Courtois, takım arkadaşı Benzema'nın ilk sırayı kaptığı Ballon d'Or sıralamasında yedinci oldu ve prestijli ödülün oy verme sistemini eleştirdi.

NE SÖYLENDİ? Thibaut Courtois, Teledeporte'ye şunları söyledi: "La Liga'da şampiyon oldunuz ve Şampiyonlar Ligi'ni kazandınız, takımınız kurtarışlarınız sayesinde birinci oldu ve siz sadece yedinci olabiliyorsunuz. Gerçek şu ki bir kalecinin bu ödülü kazanmasını imkansız görüyorum. İlk 10'da tek bir savunma oyuncusu dahi yoktu. En azından bu yıl en iyi kaleci ödülünü icat ettiler."

BÜYÜK RESİM: Courtois, Alisson, Ederson, Edouard Mendy ve Manuel Neuer'in rekabet ettiği Yashin ödülü, Real Madrid'in kalecisinin oldu. Courtois özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında önemli kurtarışlar yapmıştı.