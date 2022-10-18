NE OLDU? Polonyalı milli oyuncu, Ballon d'Or'da Gerd Müller ödülünü kazandı. Sezonun en golcü oyuncusuna verilen ödül, hem milli hem de kulüp düzeyinde 56 maçta 57 gol kaydeden Lewandowski'nin oldu. Barcelona'nın yıldızına, gelecek sezonki ödülü Erling Haaland'ın kazanıp kazanamayacağı soruldu ancak Lewandowski bir meydan okumaya hazır olduğunu söyledi.

NE SÖYLENDİ? Robert Lewandowski şunları söyledi: "Sezon çok uzun. Ben de Barcelona ile yeni bir döneme girdim ve ilk günden beri bu kulüpte kendimi iyi hissediyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte büyük bir potansiyele sahip olduğumuzu görüyorum. Daha çok gol atma fırsatım var ve eminim hep birlikte bunu başaracağız. Bu futbol. Her zaman hazır olmalısın. Rekabetin olduğunu ve yeni isimlerin geldiğini biliyorum ama yine de buradayım ve henüz son sözümü söylemedim."

BÜYÜK RESİM: Lewandowski, 2022/23 sezonunda Barcelona formasıyla formda bir dönem geçiriyor ve Xavi'nin ekibinde 13 maçta 14 gol kaydetti. Ancak Haaland, Premier Lig'e sorunsuz adapte oldu ve daha şimdiden yeni takımı için 20 gol kaydetti.