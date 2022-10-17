Barcelona'nın El Clasico mağlubiyeti, ünlü rapçi Drake'e 52 milyon lira kaybettirdi

Drake, Arsenal ve Barcelona için 11 milyon lirayı tek çırpıda harcarken El Clasico tahminiyle 52 milyon liradan oldu.

Barcelona, El Clasico'ya Drake'in logosunun bulunduğu formalarla çıktı

Drake, Arsenal ve Barcelona galibiyeti için bahis oynadı

El Clasico tahmini, Kanadalı rapçiyi hüsrana uğrattı

NE OLDU? 35 yaşındaki rapçi, Pazar günü oynanan Premier Lig ve La Liga mücadelelerine bahis yaptı. Drake, tek bir kuponda, Leeds United - Arsenal maçı için Arsenal galibiyetine, Real Madrid, Barcelona maçı için de Barcelona galibiyetine 833.333 Kanada doları (11 milyon 214 bin TL) yatırdı. Arsenal, Leeds karşısında 1-0 kazanırken Barcelona, Real Madrid'e 3-1 mağlup oldu. Arsenal kazansa da Barcelona yenildiği için Drake, 833.333 Kanada dolarını kaybetti. Katalan devinin mağlubiyetiyle kuponu yatan ünlü rapçi, 3.9 milyon Kanada doları (52 milyon 500 bin TL) kazanma şansını da kaybetmiş oldu.