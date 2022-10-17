Barcelona'nın El Clasico mağlubiyeti, ünlü rapçi Drake'e 52 milyon lira kaybettirdi

- Barcelona, El Clasico'ya Drake'in logosunun bulunduğu formalarla çıktı
- Drake, Arsenal ve Barcelona galibiyeti için bahis oynadı
- El Clasico tahmini, Kanadalı rapçiyi hüsrana uğrattı
NE OLDU? 35 yaşındaki rapçi, Pazar günü oynanan Premier Lig ve La Liga mücadelelerine bahis yaptı. Drake, tek bir kuponda, Leeds United - Arsenal maçı için Arsenal galibiyetine, Real Madrid, Barcelona maçı için de Barcelona galibiyetine 833.333 Kanada doları (11 milyon 214 bin TL) yatırdı. Arsenal, Leeds karşısında 1-0 kazanırken Barcelona, Real Madrid'e 3-1 mağlup oldu. Arsenal kazansa da Barcelona yenildiği için Drake, 833.333 Kanada dolarını kaybetti. Katalan devinin mağlubiyetiyle kuponu yatan ünlü rapçi, 3.9 milyon Kanada doları (52 milyon 500 bin TL) kazanma şansını da kaybetmiş oldu.
BÜYÜK RESİM: Barcelona tarihinde ilk kez formasında bir sanatçının logosunu taşıdı. Katalan devi, Spotify ile olan sponsorluk anlaşması gereği, El Clasico'ya, üzerinde şarkıcı Drake'in logosunun bulunduğu formalarla çıktı.
BARCELONA'YI NE BEKLİYOR? Xavi'nin öğrencileri, Real Madrid mağlubiyetiyle sarsıldı ancak La Liga puan tablosunun 22 puanla ikinci sırasında yer alıyorlar. Katalan ekibi, 20 Ekim'de Villarreal'i konuk edecek ve 23 Ekim'de Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.