Beşiktaş efsanesi, Valerien Ismael'in oyununda problem olduğunu kabul ediyor ancak kötü bir tablo görmediğini söylüyor.

Beşiktaş, 10 haftada 19 puan topladı

Trabzonspor maçında Valerien Ismael ıslıklandı, Sergen Yalçın sesleri yükseldi

Sergen Yalçın eski takımında yaşananları değerlendirdi

NE OLDU? Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Sezona iyi başlayan Valerien Ismael'in öğrencileri, son 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alabildi. Karadeniz ekibiyle oynanan maçın ardından Vodafone Park'ta Valerien Ismael için istifa tezahüratları yapılırken Sergen Yalçın sesleri yükseldi. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

NE SÖYLENDİ? Skorer'e konuşan Sergen Yalçın şunları söyledi: "Beşiktaş iyi bir takım... Bence zirvenin de en büyük ortaklarındandır. Öyle kalkıp, ah vahlar çekilecek bir tablo yok ki ortada. Puan cetveline baktığımızda herkesin hedefte olduğunu görüyoruz. Öyle karalar bağlamaya da gerek yok."

"Takımın başında bir hoca var, onunla ilgili yorumlar yapmak hem doğru olmaz hem de bana asla yakışmaz. Ona saygısızlık olur. Bu konulara girmek istemiyorum. Sadece oyunsal anlamda biraz sıkıntı var. Oyuncuların hepsi Premier Lig'den geldi. Hepsi önemli isimler."

"Taraftar istediği gibi bağırır, engelleyemezsiniz. Bu oyunda tepki de var, övgü de. Doğal karşılamak gerekir. Taraftar eleştirebilir, kızabilir, bu oyunun doğasında var. Biraz sabır ve destek gerekir. Taraftar neticede takımın hep başarılı olmasını istiyorlar."

BÜYÜK RESİM: Beşiktaş, 2022/23'de sezona 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ile başlasa da son 5 maçında yalnızca 1 kez kazanabildi. Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçıyla başlayan Fenerbahçe ve Trabzonspor ile devam eden zorlu fikstürle baş edemedi. Valerien Ismael için istifa sesleri yükselse de Beşiktaş yönetimi, Fransız çalıştırıcının arkasında olduklarını söyledi.

BEŞİKTAŞ'I NE BEKLİYOR? Beşiktaş, 24 Ekim'de Hatayspor ile karşı karşıya gelecek ve ardından 30 Ekim'de Ümraniyespor'u konuk edecek.

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