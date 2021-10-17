Real Madrid ile Liverpool arasında tarihe geçecek takas

Real Madrid, Liverpool'un yıldızını kadroya katabilmek için dev bir takasa hazırlanıyor.

Uzun bir süredir kadrosuna katmak istediği Kylian Mbappe'nin transferini 1 Ocak'ta resmen duyurmaya hazırlanan Real Madrid'in Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ı da kadroya katmak istediği öne sürüldü. ESPN'de yer alan habere göre Real Madrid bu transferde bonservis bedelinin yanı sıra Eden Hazard'ı da önerecek.

Stamford Bridge'de geçirdiği süre boyunca uzun süre Liverpool adına en tehlikeli oyunculardan biri olan Hazard, 2019'da transfer olduğu Real Madrid'de beklentilerin çok uzağında kalmıştı. İlk iki sezonunun büyük bir bölümü sakatlıklarla geçen yıldız oyuncu bu sezon da forma giydiği sekiz karşılaşmada henüz golle tanışamadı.

Kontratı 2023'te bitiyor

Öte yandan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin de Salah'ı transfer listesinde üst sıralara yerleştirdiği bilinirken, Liverpool'un en önemli yıldızını satmaya yanaşması pek kolay görünmüyor. Bu sezon 10 maçta 10 gol atan ve takımının zirve yürüyüşünde büyük rol oynayan Salah geçen sezonu 31 golle tamamlamıştı.

Son birkaç aydır Liverpool yönetimiyle yeni sözleşme için görüşse de henüz imza atmayan Salah'ın kontratının 2023'te bitecek olması ise Real Madrid yönetiminin elini güçlendiriyor. Yıldız oyuncu Anfield'da kalmak istese de Liverpool'un bunu başarmak için kulüp tarihinin en pahalı kontratını verecek zorunda olması yıldız oyuncunun geleceğini belirsizliğe sürüklüyor.

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