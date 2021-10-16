Liverpool Menajeri Jürgen Klopp: Jürgen Klopp: Salah'tan daha iyi kim var?

Alman menajer, Mısırlı yıldızı Messi ve Ronaldo'nun önün koydu.

Liverpool Menajeri Jürgen Klopp, 5-0'lık Watford galibiyetinin ardından Mohamed Salah'ın dünyanın en iyi oyuncusu olduğunu söyledi.

Mısırlı yıldız, Watford savunmasını adeta çalıma dizerek harika bir gol attı ve şu anda tüm dünya onu konuşuyor.

Salah, bu sezon Liverpool formasıyla çıktığı 10 maçta 10 gol kaydetti ve şu ana kadar sadece bir maçta gol atamadı.

Ne söylendi?

29 yaşındaki oyuncunun formu, Kırmızılar'ın patronunu onun dünyanın en iyisi olduğuna ikna etti.

Klopp, BT Sport'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün performansı muazzamdı. İlk golü harikaydı. İkinci golü ise özeldi.

"O zirvede. Bunu hepimiz görüyoruz. Ondan daha iyi kim var? Messi ve Ronaldo'nun dünya futbolu için neler yaptıklarını ve onların hakimiyetini konuşmamıza gerek yok.

"Ama şu anda en iyisi o."

Takımının Vicarage Road'daki performansını değerlediren Alman menajer, sözlerine şöyle devam etti:

İyiydi! Farklı bir şey söyleyemem. Millî aradan sonra farklı sistemler oynadıktan sonra ritmi bulmak zor, ancak çocuklar bugün sadece bir antrenman yapmış olmalarına rağmen çok iyiydiler. .

"Bence Watford'un planı vardı ama oynamalarına izin vermedik. Goller gerçekten harikaydı, harika bir tavır, enerji ve karakter vardı."

Salah ne söyledi?

Maçın ardından BT Sport'a konuşan Salah, şu anda kariyerinin en iyi formunda olup olmadığı sorulduğunda şunları söyledi:

"Bilmiyorum. Bazen gol atma şansım olmuyor ama her zaman takıma yardım etmek için yüzde 100 çalışıyorum.

"Şu anda en önemli şeyin, takımın puan kazanmasına yardımcı olmak olduğundan eminim."

Takımının önceki Premier Lig maçında da Manchester City'e karşı etkileyici bir gol atan Mısırlı yıldız, şu yorumu yaptı:

"Hangisi daha iyiydi bilmiyorum. Boşta birini bulmaya ya da kendim gol atmaya çalışıyordum. Her şey takımla ilgili, en önemli şey bu."