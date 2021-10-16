Leicester City maçının ardından Fransız futbolcu Pogba, iyi oynamadıklarını ve oyun içerisinde bazı şeyleri değiştirmeleri gerektiğini söyledi.

Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba, Manchester United'ın; Leicester City'e kaybettiği maçın ardından hayal kırıklığını gizleyemedi ve kaybetmeyi hak ettiklerini vurguladı.

Kırmızı Şeytanlar, 2021-2022 sezonuna harika bir başlangıç yaptıktan sonra son üç Premier Lig maçında galibiyet alamadı.

King Power Stadyumu'nda 4-2'lik bir mağlubiyetle ayrılan Manchester United, Premier Lig'in ilk 4 sırasının dışında kaldı.

Ne söylendi?

Leicester City maçının ardından BBC'ye açıklamalarda bulunan Pogba, "Dürüst olmak gerekirse, uzun süredir bu tür oyunlar oynuyoruz" dedi.

"Maç içerisinde sorunun ne olduğunu kavrayamadık. Kolay goller yemedik, aptalca goller yedik. Daha olgun olmamız ve tecrübemizi sahaya yansıtmamız gerekiyor. Çok daha iyi bir şekilde oynamamız lazım.

"Bir şeyler bulmalıyız ve oyun içerisinde bazı şeyleri değiştirmeliyiz."

Büyük resim neyi gösteriyor?

Premier Lig'in ilk 7 haftasında deplasmanda mağlup olmayan Manchester United, Leicester City maçının ardından bu serisini de bitirdi.

Kırmızı Şeytanların, deplasmanda 30 maç yenilmeme rekoru bulunuyor.

Ayrıca, 2019'da Everton'a karşı 4-0 kaybeden Manchester United, o tarihten bugüne kadar deplasmandaki bir maçta 4 gol yememişti.

Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Atalanta'yı Old Trafford'da ağırlayacak. Kırmızı Şeytanlar, Premier Lig'de aldığı bu mağlubiyetin yaralarını sarmaya çalışacak.

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