Real Madrid ile Barcelona iki yıldız için karşı karşıya

La Liga'da gelecek yaz transfer piyasası bir hayli hareketli geçecek gibi görünüyor.

İspanyol basını geçmişten bugüne birçok kez büyük yıldızlar için karşı karşıya gelen Real Madrid ile Barcelona'nın önümüzdeki sezonda da iki önemli isim için rekabete gireceğini öne sürdü.

AS'ta yer alan habere göre iki dev takım da kontratları sezon sonunda bitecek olan Antonio Rüdiger ve Franck Kessie'yi istiyor.

Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasında önemli rol oynayan Rüdiger son dönemde geriden oyun kurma konusundaki gelişimiyle dikkat çekerken, Alman oyuncunun çok sayıda talibi olduğu biliniyor.

Chelsea'nin Alman teknik direktörü Thomas Tuchel de performansından çok memnun olduğu Rüdiger ile sözleşme uzatılmasını istiyor.

Kessie Ocak'ta ayrılabilir

Milan forması giyen Kessie ise kırmızı-siyahlı takımın Şampiyonlar Ligi'ne geri dönmesinde önemli rol oynayan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Geçen yaz Hakan Çalhanoğlu'nu bedelsiz kaybeden İtalyan ekibi Kessie'de de benzer bir sorun yaşamamak için orta saha oyuncusu için Ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmeye alabilir.

Real Madrid ile Barcelona geçtiğimiz yaz da Eric Garcia ve David Alaba transferlerinde karşı karşıya gelmiş, Garcia altyapısından yetiştiği Katalan ekibini tercih ederken, Alaba ise Real Madrid forması giymişti.

İki oyuncuyla bu iki takımın yanı sıra PSG'nin de yakından ilgilendiği bilinirken, yaz transfer dönemi oldukça hareketli günlere sahne olacak gibi görünüyor.

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