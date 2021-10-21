Real Madrid eski yıldızı için kesenin ağzını açtı

Carlo Ancelotti Real Madrid'in geri alma maddesiyle sattığı eski oyuncusunu takımında görmek istiyor.

İkinci Carlo Ancelotti dönemine oldukça iyi bir başlangıç yapan ve La Liga'da maç eksiğiyle ikinci sırada yer alan Real Madrid gelecek yaz kadrosunu güçlendirmek için girişimlere başlandı. İngiliz basını, İspanyol ekibinin İtalyan teknik direktörün önerisiyle eski oyuncusu Sergio Reguilon'u yeniden kadroya katacağını öne sürdü.

Mirror'da yer alan habere göre Real Madrid'den Tottenham'a transferi sonrasında Londra ekibinin vazgeçilmezlerinden olan ve sergilediği performansla İspanya Milli Takımı'nın da değişmeyen oyuncularından olan 24 yaşındaki Reguilon'un kontratındaki geri alma maddesi de bu transferde Real Madrid'in elini bir hayli güçlendiriyor.

Reguilon şimdiden hazır

Reguilon'un yeniden Real Madrid forması giymeye çoktan kabul ettiği öğrenilirken, bu transferin önümüzdeki yıl 40 milyon euro'luk geri alma bedeliyle gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Transferin resmiyet kazanması halinde Tottenham da böylece 32 milyon euro'ya transfer ettiği oyuncunun satışından küçük de olsa bir kar elde edecek.

Reguilon ile Real Madrid'den ayrılığı sürecinde Manchester United da ilgilenmiş ancak Kırmızı Şeytanlar'ın Real Madrid tarafından talep edilen geri alma maddesini kabul etmemesi üzerine bu transfer gerçekleşmemişti. Sakatlığı nedeniyle Ferland Mendy'den uzun süre mahrum kalan Madrid, bir süredir savunmanın solunda sorun yaşıyordu.

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