Chelsea Menajeri Thomas Tuchel'den Erling Haaland itirafı

Alman hoca, Norveçli golcü ile konuştuklarını söyledi.

Salzburg'daki performansıyla Avrupa'nın devlerinin dikkatini çeken Erling Haaland, Borussia Dortmund'un altın çocuğu olmayı başardı.

Norveçli golcü, Bundesliga deviyle çıktığı 69 maçta 70 gol atıp 19 da asist yaptı. Onun bu harika performansı, doğal olarak transferiyle ilgli spekülasyonları da beraberinde getiriyor.

Bu furyaya son katılan isim Chelsea Menajeri Thomas Tuchel oldu. Alman hoca, Chelsea'nin Erling Haaland ile ilgilendiğini doğruladı ve Borussia Dortmund'un yıldızıyla transferiyle alakalı birkaç kez konuştuğunu açıkladı.

Ne söylendi?

Tuchel, SportBild'e verdiği demeçte Haaland ve transfer görüşmeleri süreci ile alakalı şunları söyledi:

"Transfer dönemi de dahil olmak üzere birkaç kez Erling Haaland hakkında konuştuk. Ama sonra bu transferin kesinlikle gerçekçi ve mümkün olmadığını anladık"

"Elbette onun hakkında düzenli olarak konuşuyoruz çünkü o harika bir oyunc. Şampiyonlar Ligi'nde bizim için büyük bir rakip olan Dortmund'un belirleyici figürü.

Maviler, Haaland'ın alternatifi olarak Inter'den Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattı. Tuchel ise, Haaland'ın takıma katılması halinde Lukaku ile birlikte oynayıp oynayamayacağının sorulması üzerine şunları söyledi:

"Lukaku ve Haaland'ın birlikte oynaması mı? Bunun hakkında konuşabiliriz!

"Henüz bu konuda gerçekten ciddi olduğumuzu düşünmüyorum, ancak önümüzdeki birkaç hafta içinde neler olacağını görelim."

Dortmund'un Haaland'a bakışı

Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City ve Manchester United da Haaland ile ilgileniyor, ancak Dortmund'da 2024 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

Kulüp yetkilileri, 21 yaşındaki oyuncunun sezon sonunda satılacağına dair söylentileri defalarca görmezden geldi ve şu anki teknik direktör Marco Rose, Norveçli yıldızı uzun vadede takımda kalmaya ikna edilebileceği konusunda iyimser.

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