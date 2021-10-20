Formasyon sorusu Pereira'yı isyan ettirdi

Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı dizilişle ilgili soruları yanıtlamaktan yorulduğunu dile getirdi.

Sarı lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Antwerp karşılaşması öncesinde bir basın toplantısı düzenleyen Vitor Pereira soruları yanıtladı.

Antwerp'i yenerek çıkışa geçmek istediklerini söyleyen deneyimli teknik adam, zeka vurgusu yaparken, Trabzonspor yenilgisine de değindi.

Ne söyledi?

"Bu turnuvada biraz daha tecrübe edinmiş olmaya çalışacağız, buna ihtiyacımız var. Her zaman tutkuyla değil zekayla oynamaya da ihtiyaç var. Elimizden gelen her şeyi yaparak üç puanı almak istiyoruz."

Trabzonspor karşılaşmasını akıllarından silmeleri gerektiğinin altını çizen 53 yaşındaki teknik adam, Olympiakos maçından ders çıkardıklarını söyledi.

"Futbol zor iş, zor meslek. Kötü sonuç alınca bir gün sonra yeni reaksiyon göstermen gerekiyor. Bir sonraki maçı düşünmek gerekiyor. Burası başka bir turnuva. Bu turnuvada daha çok tecrübeye ihtiyacımız var. Bu dersi Olympiakos karşısında aldığımızı düşünüyorum."

"Sadece duygularla değil zekayla oynamak gerekir. Yarın iyi bir takıma karşı oynayacağız ve sabırlı olmamız lazım. Reaksiyon göstermemiz ve en iyi seviyede olmamız gerekiyor."

Formasyon konuşmak istemiyor

Takımın sahadaki dizilişiyle ilgili bir soruya cevap olarak futbolda dizilişlerin değişebileceğini ve bunu anlatmaktan sıkıldığını vurgulayan Pereira, şu ifadeleri kullandı:

"Yine bir formasyon sorusu... Formasyon hakkında konuşmaktan yoruldum. Futbol davranışlardır, davranışlar önemlidir. Formasyonlar değişebilir. Saha içinde hem defansif hem de ofansif anlamda dengeye sahip olmak bizim için en önemlisi."

Fikstürden şikayetçi

"Maçlara ara verildiğinde oyuncuların çoğu milli takımlara gidiyor. Bu fikstürde seviye yükseltmek kolay olmuyor. Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nın devamlı yapılması gündemde. Çünkü daha fazla turnuva, daha fazla maç, daha fazla televizyon geliri, daha fazla para demek. Ama unutuluyor ki futbolcuların da dinlenmeleri gerekiyor."

"Bahane üretmeye gelmedim"

"Türkiye'ye bahaneler üretmek için gelmedim. Türkiye Ligi'nin mükemmel olmadığını biliyorum. Gittiğim hiçbir lig mükemmel değil. Geliştirmemiz gereken şeyler var. Ben de kendimi her geçen gün geliştirmeye çalışıyorum."

"Hakemlerin de kendini analiz etmesi ve düzeltmesi gerektiğini düşünüyorum. Yarın mental açıdan ne kadar güçlü olduğumuzu göstermek için bir fırsat. İyi bir takım olduğumuzu ve harika taraftarlara sahip olduğumuzu göstermek için bir fırsat. Her gün hepimiz kendimizi düzeltmeliyiz, hakemler de bu şekilde."

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