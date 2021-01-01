Real Madrid, Carlo Ancelotti'yi resmiyete dökmek üzere

İspanyol devi Real Madrid, teknik direktörlük için Carlo Ancelotti'yle anlaşmaya varmaya çok yakın.

Bir an önce yeni sezon planlamasına başlamak isteyen Real Madrid yönetimi, teknik direktör arayışını sonlandırmaya karar verdi.

Marca’da yer alan habere göre, Carlo Ancelotti ile resmi sözleşmenin kısa süre içinde imzalanması bekleniyor.

Everton’ı çalıştıran İtalyan teknik adam, son günlerde Real Madrid için ismi geçen adaylar arasında öne çıkıyordu. Mauricio Pochettino, Antonio Conte ve Real Madrid altyapısında görev yapan Raul ise konuşulan diğer isimler arasındaydı.

Daha önce Real Madrid'i çalıştırdı

2013-2015 yılları arasında da Real Madrid’de görev yapan Ancelotti, burada bir Şampiyonlar Ligi, bir UEFA Süper Kupası ve bir İspanya Kral Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Real Madrid’in başında çıktığı 119 maçta 89 galibiyet alan Ancelotti, İspanya’daki iki sezonunda La Liga şampiyonluğunu önce Atletico Madrid’e, ardından Barcelona’ya kaptırmıştı.

Eski yardımcısının yerine geliyor

Ancelotti’nin ilk Real Madrid macerası sırasında yardımcılarından biri Zinedine Zidane’dı. İki taraf arasındaki anlaşma kesinleşirse, Ancelotti koltuğu Zidane’dan devralmış olacak.

Ancelotti ile Zidane, ilerleyen yıllarda rakip olarak da sahaya çıktı. Fransız teknik adamın yönetimindeki Real Madrid, Ancelotti'nin Bayern Münih'ini Şampiyonlar Ligi'nde iki kez mağlup etmişti.

Kariyeri boyunca Real Madrid’in yanı sıra Parma, Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern Münih ve Napoli’yi de çalıştıran Ancelotti, 2019’dan bu yana Everton’da görev yapıyor.

Bu sezon Ancelotti idaresinde Premier Lig’e iyi başlayan Everton, ligin ikinci yarısında yaşadığı düşüşle Avrupa kupalarına gitme şansını kaçırmıştı.

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