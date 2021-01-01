Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan transfer ipucu

Sergio Agüero'yu kadrosuna katan Barcelona'da Başkan Laporta, transferlerin devam edeceği sinyalini verdi.

Transfer çalışmalarına hızlı başlayan Barcelona, Manchester City ile sözleşmesi sona eren Sergio Agüero'yu kadrosuna kattı. La Liga'yı üçüncü sırada tamamlayan Katalan ekibi transferlere devam edecek.

Joan Laporta, hayal kırıklığı ile sona eren sezonu taraftarlara unutturmakta kararlı.

Joan Laporta neler söyledi?

Başkan Laporta, yeni sezon öncesi Sergio Agüer transferinin kadroyu güçlendirmeye yardımcı olacağını ifade ederken, Teknik Direktör Ronald Koeman'ın kadrosuna daha başka transferler yapılacağının altını çizdi.

"Koeman'a Kun Agüero'yu transfer etmeye çalıştığımızı ve her teknik direktörün onu kadrosunda görmek isteyeceğini söyledim.

"Onun rekabetçi bir takımda yer almasını istiyoruz. Ayrıca Lionel Messi'nin de takımda kalmasını istiyoruz. Agüero, gelecek göreceğimiz bir dizi transferin ilki."

Barcelona başka kimleri transfer edebilir?

Katalan ekibinin yaz transfer döneminde Memphis Depay ve Georginio Wijnaldum ile sözleşme imzalamaya yakın olduğu söyleniyor. İki oyuncunun da kulüpleriyle sözleşmeleri sona erdi.

Manchester City'de forma giyen Eric Garcia da bonservissiz bir şekilde Barcelona'ya katılabilir. Ayrıca, Real Betis'te forma giyen savunma oyuncusu Emerson, 9 milyon euro karşılığında transfer edilmek üzere.