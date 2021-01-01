Barcelona, Sergio Agüero'yu resmen açıkladı

Barcelona, Manchester City'den ayrılan Sergio Agüero'yu kadrosuna kattı.

Manchester City ile sözleşmesi sona eren Sergio Agüero, kısa bir süre önce İngiliz ekibinde devam etmeyeceğini açıklamıştı.

Arjantinli yıldız, gelecek sezon La Liga'da Barcelona formasıyla kariyerine devam edecek. Agüero son olarak Manchester City'nin finalde Chelsea'ye kupayı kaybettiği Şampiyonlar Ligi finalinde forma giymişti.

Lionel Messi kalıyor mu?

Barcelona ile sözleşmesi sona eren ve henüz yeni kontrat imzalamayan Lionel Messi'nin durumu da yavaş yavaş netleşiyor.

Agüero ile çok yakın iki arkadaş olan Messi'nin bu transferle birlikte takımda devam etme olasılığı arttı.

Sergio Agüero bu sezon ne yaptı?

Bu sezon sakatlıklardan çok çeken 32 yaşındaki yıldız oyuncu Premier Lig'de 12 maçta forma giydi. Yıldız oyuncu bu maçlarda dört gol atarken bir kez de asist yaptı.

Agüero bu sezon tüm kulvarlarda sahaya çıktığı 20 karşılaşmada altı gol ve bir asistlik performans sergiledi.

Sergio Agüero'nun kariyerinden satırbaşları

Futbol ülkesi Arjantin'in takımlarından Independiente'de başlayan Arjantinli yıldız, Avrupa'ya ilk çıkışını 2006'da yaptı. 21.70 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e transfer olan Agüero, beş sezon La Liga'da forma giydi.

2011 yılında Manchester City, 40 milyon euro ödeyerek Agüero'yu Premier Lig'e getirdi.

Sergio Agüero, Arjantin Milli Takımı'nın formasını ise 97 kez giyerken 41 kez gol sevinci yaşadı.