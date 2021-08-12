YORUM | Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'ta kalması neden önemliydi?

Uzun süren pazarlıklar sonucunda Leicester City’den Beşiktaş’a transfer olan Rachid Ghezzal’in performansı yine belirleyici olacak.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında transfer sezonu boyunca devam eden Rachid Ghezzal yarışında ipi siyah beyazlı ekip göğüsledi. Beşiktaş, geçen sezon kiralık olarak formasını giyen Cezayirli oyuncuyu 3 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattı.

2020/21 sezonunda Beşiktaş’ın Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmasında en önemli pay sahiplerinden biri hiç kuşkusuz Ghezzal’di. 31 maçta 18 asist yapan Ghezzal, Süper Lig’de son 15 sezonda en yüksek asist sayısına ulaşan oyuncu oldu.

Ghezzal 18 asistin beşini savunma oyuncularına yaptı. Bu da duran toplarda ne kadar büyük bir tehdit yarattığını gösteriyor. Geçen sezon ligde savunma oyuncularına ikiden fazla asist yapabilen başka oyuncu yoktu.

Zihnindeki bariyeri kırdı

Cezayirli yıldız skora sadece gol pası vererek değil, doğrudan fileleri havalandırarak da katkı yaptı. 29 yaşındaki oyuncunun attığı sekiz golle ilgili dikkat çekici nokta, bu gollerden beşininin son altı haftada gelmiş olması.

Ghezzal şampiyonluk yarışının iyice kızıştığı dönemde sorumluluk alıp kritik gollere imza attı ve kariyerinin Türkiye öncesi bölümünde kendisine sık sık sorun yaratan mental handikapı aştığını kanıtladı.

Monaco, Leicester ve Fiorentina formalarıyla istikrar sorunu yaşayan Ghezzal, bir türlü Lyon’da çıkış yaptığı dönemdeki formunu yakalayamamıştı. Ancak Beşiktaş’ta depoladığı özgüven onu bambaşka bir oyuncuya dönüştürmüş olabilir.

Yaş itibarıyla fiziksel olarak hala kariyerinin zirvesinde olan Ghezzal, bu sezon aslında pek de yabancı olmadığı Şampiyonlar Ligi’nde vitrine çıkacak. Ghezzal, Lyon’da dokuz, Monaco’da dört kez olmak üzere Devler Ligi’nde toplam 13 maça çıktı.

Rosier ile yapboz uyumu

Şampiyon kadroyu korumak için elinden geleni yapan Beşiktaş, Fransız sağ bek Valentin Rosier’i de takımda tuttu. Rosier’in ardından Ghezzal’in de Beşiktaş’ta kalması, iki oyuncunun performansı için de kritik olabilir.

Sağ kanatta harika bir uyum yakalayan Rosier-Ghezzal ikilisinde verilecek bir fire, diğer oyuncunun sergileyeceği performansta ciddi bir düşüşü beraberinde getirebilirdi.

Alex Teixeira'yı da besleyecek

Ghezzal’in yeni transfer Alex Teixeira ile birlikte ulaşabileceği hücum potansiyeli Beşiktaş taraftarları için oldukça heyecan verici. Forvet arkasında, forvette ve sol kanatta oynayabilen Teixeira, yetenekli bir oyun kurucu, ama onu asıl öne çıkaran özelliği son vuruşlardaki becerisi.

Teixeira’nın bitiriciliği, Ghezzal’in al da at dercesine verdiği paslarla birleştiğinde Brezilyalı oyuncunun çift haneli gol sayısına ulaşması hiç de azımsanacak bir ihtimal değil.

Sergen'in izinde

Basına verdiği demeçlerde Süper Lig’in oyun tarzına ne kadar uygun olduğunu belirten Ghezzal, Beşiktaş’taki güçlü dostluk bağlarından duyduğu mutluluğu da dile getiriyor.

Sergen Yalçın’ın kendisine saha içinde tanıdığı serbestliği çok iyi değerlendiren Ghezzal, Beşiktaş tarihinin gördüğü en büyük yeteneklerden birinin kanatları altında takımın hem yıldızı, hem de lideri olarak yükselmeye devam edecek gibi gözüküyor.

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