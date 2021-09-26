PSG'de Kylian Mbappe ile Neymar arasında kriz çıktı

Gol atmaya istikrarlı olarak devam etmek isteyen Fransız yıldız, Neymar'dan şikayet etti.

Ligue 1'in 8. haftasında Paris Saint-Germain, Montpellier'ı 2-0 mağlup ederek ligdeki 8. galibiyetini aldı.

Paris ekibinin gollerini 14. dakikada Gueye ve 88. dakikada oyuna girmesinden bir dakika sonra Draxler kaydetti.

Kylian Mbappe bu maçta suskundu ve 88. dakikada yerini Icardi'ye devretti.

Ligdeki son golünü 5. haftada Clermont karşısında kaydeden Fransız yıldız, Neymar'ın kendine pas vermemesinden şikayet etti.

Kylian Mbappe neden mutsuz?

PSG, Montpellier karşısında sahadan 2-0 galip ayrıldı ancak takımda mutlu olmayan birileri vardı.

Kylian Mbappe'nin Draxler'in kaydettiği ikinci goldeki tepkisi kameralara yansıdı.

Canal Plus ekranındaki görüntüde; Kylian Mbappe'nin Draxler'in golünün ardından, "Bana pas vermiyorlar." dediği görüldü.

AS'ın haberine göre; Kylian Mbappe kendine pas atmayan ve Draxler'a gol attıran Neymar'dan şikayet etti.

PSG soyunma odasının sıkı arkadaşları ilk kez böyle bir gerginlik yaşadı.

Messi, PSG'deki dengeleri bozdu mu?

Messi'nin PSG'ye transferinin ardından takımdaki süperstar sayısı üçe çıktı. Arjantinli yıldızın gelişinin Mbappe'yi mutsuz ettiği ddia edilmişti.

Fransız oyuncunun yaz transfer döneminde takımdan ayrılacağı konuşuluyordu ancak Paris ekibinde kaldı.

Neymar ile Messi arasındaki sıkı dostluk, PSG soyunma odasının bir diğer yakın ikilisi Mbappe - Neymar arasındaki ilişkiyi bozdu mu zamanla göreceğiz.

PSG'yi ne bekliyor?

Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'e karşı ilk grup maçından 1-1 berabere ayrılan PSG, 28 Eylül'de Manchester City randevusuna çıkacak.

Parisliler, 3 Ekim'de ise Ligue 1'de Rennes'e konuk olacaklar.

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