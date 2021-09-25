Mohamed Salah, Liverpool tarihine adını yazdırdı

Mısırlı yıldız, Liverpool'u Brentford karşısında öne geçirirken Kırmızılar'ın tarihine de adını yazdırdı.

Mohamed Salah, Brentford'a karşı takımını 2-1 öne taşırken Premier Lig'de 100. golüne ulaştı.

Mısırlı futbolcu, 2017'de Roma'dan kulübe geldiğinden bu yana Jürgen Klopp'un favori isimlerinden biri haline geldi.

Premier Lig'in 6. haftasında Liverpool, Brentford deplasmanından 3-3 berabere ayrılırken Mohamed Salah da golünü kaydeden isimlerden biriydi.

Mohamed Salah ne başardı?

Mohamed Salah, 54. dakikada Fabinho'nun asistinde golünü kaydederken bu vuruşu da onu Liverpool tarihine kaydetti.

151 maçta 100 gol atan Salah bu rakama diğer tüm Liverpool futbolcularından daha çabuk ulaşarak Kırmızlar'ın rekor defterine adını yazdırdı.

Kulüp efsanesi Roger Hunt, 152 maçta 100 gol atarak bir önceki rekoru elinde bulunduruyordu.

Jürgen Klopp ne düşünüyor?

Mohamed Salah'ın menajeri Jürgen Klopp maçtan önce öğrencisini Robert Lewandowski ile karşılaştırarak övgülerde bulunmuştu:

"Salah kesinlikle bir gol makinesi. Oyunculuğu kesinlikle rakipsiz. Her zaman formda olmak her şeyi yapıyor."

"Teknik becerileri ve tüm şeylerin dışında sadece gol atmak istiyor ve bu da ona yardımcı oluyor. Lewandowski de aynı şekilde."

"Sahada ne yaparsan yap, ne yaratırsan yarat, nasıl başlarsan başla, topu çizgiye ya da ağlara götürecek birine ihtiyacın var - ve Salah kesinlikle bunu başarıyor."

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