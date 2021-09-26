Sergen Yalçın sakatlıkların sebebini açıkladı: Beşiktaş, Ajax karşısına nasıl çıkacak?

Beşiktaş'ın teknik direktörü oyuncularının antrenmanlar yüzünden sakatlanmadığı konusunda ısrar ederken asıl nedeni açıklıyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Geçen sene çifte kupa kazandık, yine aynı idmanlar ve yükleme vardı." diyerek eleştirilere yanıt veriyor.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 4. haftasında oynadıkları Yeni Malatyaspor maçıyla birlikte kapıya dizilen sorunlarla baş başa kaldı.

Domagoj Vida, Alex Teixeira ve Kevin N'Koudou ile başlayan sakatlıklar zinciri 12 oyuncuya yükselirken Kartal her yeni maçta bir oyuncusunu daha feda etmeye devam ediyor.

Beşiktaş'ta yaşanan anormal süreç için Sergen Yalçın ve teknik ekibine olumsuz eleştiriler gelirken tecrübeli çalıştırıcı asıl soruna dikkat çekiyor.

Sergen Yalçın ne söyledi?

Milliyet'ten Serdar Sarıdağ'a konuşan Sergen Yalçın sakatlıklar nedeniyle kendisine ve ekibine yapılan eleştirilere öfkeli:

"Maalesef kadrodaki çok yorgun olan oyuncularımızı dinlendirme fırsatı bulamıyorum. Çünkü onları dinlendirmek için kenarda oyuncumuz yok. Onlar da darbeye bağlı sakatlıklar yaşadı.

Ben niye Pjanic’i ikinci yarılarda oyundan alıyorum? Dinlenebilsin, sakatlanmasın diye... Ancak sonunda Pjanic bile sakatlandı.

Juventus ve Barcelona görmüş, oralarda da yoğun maç tempolarına denk gelmiş Pjanic bile sakatlık yaşadı."

"Atiba da sakatlandı. Belki maça kadar başta sakatlıklar da olabilir. Maalesef kadrodaki en kritik oyuncuları dinlendirme şansımız olmadı. Önümüzdeki milli araya kadar bu sıkıntıları yaşayacak gibiyiz.

Yalnız şunu da kimse unutmasın biz buradan daha da güçlenerek çıkacağız. Bizim için gelecek karanlık değil.

Sakatlıklara gerekçe olarak antrenman ya da yükleme diyorlar. Benim takımda üçüncü sezonum daha önce böyle bir şey yaşandı mı? Geçen sene çifte kupa kazandık. Yine aynı idman yine aynı yükleme vardı.

Darbeye bağlı sakatlıklara bir şey diyemeyiz ama adale sakatlıkları tamamen oyuncuları dinlendirememekten kaynaklanıyor."

Siyah-beyazlı hoca sakatlıklar yüzünden şu an için Ajax karşılaşması kadrosunun belli olmadığını da dile getirdi.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın takımda yaşanan sakatlıkların sıkışık fikstürden dolayı kaynaklandığını söylüyor.

Oyuncularının dinlenemediğinin altını çizen Yalçın, adale sakatlıklarının nedeni için çok uzaklara gitmememiz gerektiğini vurguluyor.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde 28 Eylül'de Ajax'a konuk olacak. 2 Ekim'de ise Süper Lig sahnesine yine dönerek Sivasspor'u ağırlayacak.

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