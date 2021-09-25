Zlatan Ibrahimovic: Süpermen olmadığımı anlamam gerekiyor

Milan'ın yıldızı, gol atmaya istikrarlı olarak devam etse de 40 yaşına geldiği gerçeğini unutmak istemiyor.

Zlatan Ibrahimovic, 40. doğum gününe yaklaşırken fiziksel olarak vücuduna dikkat etmesi gerektiğini kabul etti.

Milan'ın forveti zamanla daha bilinçli bir insan haline geldiğini ve deneyimin onu geliştirdiğini söyledi.

Ancak İsveçli yıldız, deneyimin bile onu 'yaş' konusunda özgür bırakamayacağını düşünüyor.

Zlatan Ibrahimovic ne söyledi?

39 yaşındaki Sportweek'e yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Gençken, tendonlarımda ağrı hissetsem bile oynardım. Kazanmak ve gol atmak isterdim. Zaman ve tecrübe ile aklımı kullanmaya başladım ve vücudunuzu dinlemenin ne kadar önemli olduğunu anladım."

"Aklım yerinde ama vücudum yaşlanıyor, her zaman buna ayak uyduramıyorum. Bu yıl vücudumda her küçük sinyali dinlemeliyim.

"Yalnızca bunu yapsam bile kötü problemlerden kaçınabilirim. İstikrarlı bir şekilde oynamak için her gün vücudumu dinlemem gerekiyor. Her gün yavaş yavaş düşünmem ve Süpermen olmadığımı anlamam gerekiyor."

Ibrahimovic emekliliğe yaklaşıyor mu?

Zlatan Ibrahimovic, aşil tendomu problemleri nedeniyle bir süre forma giyemedi ancak önümüzdeki hafta Atletico Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermesi bekleniyor.

Ancak San Siro'daki anlaşması önümüzdeki Haziran ayında sona erecek oyuncu, istikrarlı olarak ne zaman boy gösterecek henüz bilinmiyor.

Zlatan Ibrahimovıc, 2022'de kramponlarını asmayı tercih edebilir ve arkasında büyülü bir kariyer bırakabilir.

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