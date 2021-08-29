PSG yönetimi ile Kylian Mbappe arasında 180 milyon euro gerginliği

Lionel Messi'yi transfer ederek dikkatleri çeken PSG'nin genç yıldızı Kylian Mbappe'yi takımda tutması zor görünüyor.

PSG ile sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmayan ve daha önce anlaşmaya vardığı Real Madrid'e transfer olmayı bekleyen Kylian Mbappe'nin, transferine izin vermeyen PSG yönetimine kızgın olduğu belirtildi. Sky'da yer alan habere göre Mbappe, kulüp yönetiminin PSG'ye imza attığı dönemde kendisine verilen sözleri tutmadığını düşünüyor.

Monaco'dan PSG'ye transfer olduğu 2017 yazında bonservisine 180 milyon euro ödenen Mbappe yönetimin önümüzdeki yıllarda 180 milyon euro'luk bir teklif alması halinde, bu teklifin kabul edileceği ve kararın kendisine bırakılacağı sözüne rağmen tekliflerin reddedilmesi nedeniyle son dönemde büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor.

Premier Lig tehdidi

Öte yandan PSG yönetiminin oyuncuyu sezon sonunda bedelsiz kaybetmemek için Real Madrid'den gelen teklifi masaya yatırırken, bu teklife birkaç gün içerisinde cevap verilmesi bekleniyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken üst düzey performansını sürdüren Mbappe, takımının Reims ile oynayacağı Ligue 1 maçı kadrosuna dahil edildi.

Antrenmanlarda oldukça neşeli olduğu gözlenen oyuncunun transferini yaz döneminde bitirmek isteyen Real Madrid yönetimi ise teklife cevap bekliyor. Mbappe'nin transferinin gelecek yaza kalması halinde oyuncunun Premier Lig kulüpleri tarafından ikna edilebileceğinden çekinen Real Madrid yönetimi, Mbappe ile daha önce anlaşmaya varmıştı.

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