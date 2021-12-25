PSG'nin yıldızı Lionel Messi'nin Yusuf Yazıcı'dan fazlası yok

PSG'nin hücumcusu Lionel Messi devre arasına girerken şu ana kadar Ligue 1'de istediğini bulamadı.

Barcelona'dan ayrılıp kariyerinde yeni bir sayfa açan Arjantinli yıldız skor katkısı anlamında kariyerinin en kurak dönemini yaşıyor.

Paris ekibi, Ligue 1'de devre arasına Nice'in 13 puan önünde lider girdi ancak onları birinci sıraya taşıyan gollerin çoğu Messi değil takımın genç yıldızı Kylian Mbappe'den geldi.

Messi'nin Yusuf Yazıcı'dan fazlası yok

PSG formasıyla bu sezon Ligue 1'de 11 karşılaşmaya çıkan Lionel Messi yalnızca 1 gol kaydetti.

Sahada yer aldığı 865 dakikada bir gol atan Arjantinli yıldız bu alanda kariyerinin en kurak dönemini yaşıyor.

Messi bu performansıyla ligde birçok savunmacı ve orta sahanın bile gerisinde kaldı. Yalnızca beş maça ilk 11'de başlayan Yusuf Yazıcı'nın da bu sezon Ligue 1'de 1 golü var.

Arjantinli yıldız ligde her ne kadar kötü bir yıl geçirse de Şampiyonlar Ligi'nde durum oldukça farklı. Paris formasıyla Devler Ligi'nde 5 maça çıkan Messi 5 gol kaydetti.

PSG soyunma odasında son durum nasıl?

PSG, Ligue 1'de Nice'ın 13 puan önünde lider konumda yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise grubu ikinci sırada bitirmelerinin ardından son 16 turunda Real Madrid ile karşılaşacaklar.

Paris ekibi için işler şu anda yerinde gidiyor gibi görünse de bu yıl Devler Ligi'nde büyük bir başarı bekleyen takımın oyununa ve savunmadaki zayıflığına dair eleştiriler var.

Ayrıca L'Equipe'in iddialarına göre; PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile sportif direktör Leonardo, soyunma odasına dair bir karamsarlığa bürünmüş durumda: Partiye giden ve antrenmana çıkmayan oyuncular, Messi'nin Ballon d'Or kutlamaları, Wanda Nara-Icardi problemleri, Keylor Navas ile Donnarumma arasındaki kötü ilişki, Neymar'ın sponsorluk anlaşmalarıyla takımı aksatması...

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