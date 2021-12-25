PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe'nin Real Madrid hayali için son beş günü

PSG, Kylian Mbappe ile sözleşme yenileme görüşmelerini durdurdu ve yıldız golcünün kontratı soyunma odasında herkesin ağzına sakız oldu.

PSG'de performansını üst seviyelere taşıyan genç yıldız, birçok Avrupa kulübünün gözdesi olsa da onun gönlü Real Madrid'den yana.

Kylian Mbappe'nin kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve PSG'nin 23 yaşındaki oyuncuyu kalmaya ikna edememesinin ardından Real Madrid ile görüşmekte artık özgür.

Kylian Mbappe'nin son beş günü

PSG'nin golcüsü Kylian Mbappe'nin Real Madrid ile transfer görüşmelerine başlamak için son beş günü.

AS'ın L'Èquipe'e dayandırdığı bilgilere göre; Paris ekibi, Mbappe ile sözleşme yenileme görüşmelerini durdurdu. Fransız golcü, 1 Ocak itibarıyla Madrid'in yol haritasını çizmeye başlayabilir.

Geçtiğimiz günlerde 'Paris Match' dergisine konuşan Mbappe, "İnsan bağları, paradan daha büyüleyici." dedi. Görünüşe göre, PSG, Mbappe'yi soyunma odasının en pahalı oyuncusu yapma teklifinde başarısız olmuş.

Mbappe'nin PSG ile sözleşme belirsizliği soyunma odasında herkesin ağzına sakız oldu. Kylian Mbappe'nin doğum günü partisinde Fransız golcü ile takım arkadaşları "Mbappe 2050" yazan bir PSG forması ile poz verdiler. Soyunma odasındaki herkes Mbappe'nin PSG ile müzakerelerini ezbere biliyor ve bu poz da aralarındaki mizahın bir işaretiydi.

PSG soyunma odasında son durum nasıl?

PSG, Ligue 1'de Nice'ın 13 puan önünde lider konumda yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise grubu ikinci sırada bitirmelerinin ardından son 16 turunda Real Madrid ile karşılaşacaklar.

Paris ekibi için işler şu anda yerinde gidiyor gibi görünse de bu yıl Devler Ligi'nde büyük bir başarı bekleyen takımın oyununa ve savunmadaki zayıflığına dair eleştiriler var.

Ayrıca L'Equipe'in iddialarına göre; PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile sportif direktör Leonardo, soyunma odasına dair bir karamsarlığa bürünmüş durumda: Partiye giden ve antrenmana çıkmayan oyuncular, Messi'nin Ballon d'Or kutlamaları, Wanda Nara-Icardi problemleri, Keylor Navas ile Donnarumma arasındaki kötü ilişki, Neymar'ın sponsorluk anlaşmalarıyla takımı aksatması...

Kylian Mbappe'nin 2021'i nasıl geçti?

Paris formasıyla çıtayı yükselten Kylian Mbappe sözleşme yenileme ve transfer konuları nedeniyle dikkat dağınıklığı yaşasa da gollerinden ödün vermedi.

2021 yılında Paris Saint-Germain ile toplamda 67 karşılaşmaya çıkan Fransız golcü, 51 gol ve 22 asist kaydetti.

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