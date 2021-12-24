Inter patronu Inzaghi, Hakan Çalhanoğlu'ndan en iyi verim alma yöntemini açıkladı

Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi takımın orta sahası Hakan Çalhanoğlu'ndan bu sezon alınan verime değindi.

Yaz transfer döneminde Milan'dan Inter'in yolunu tutan Çalhanoğlu eski kulübünde Montella, Gennaro Gattuso, Marco Giampaolo, Stefano Pioli gibi birçok teknik direktör ile çalıştı. Milli oyuncu, Milan'da genellikle 10 numara pozisyonunda tercih ediliyordu.

A Milli Takım'da da genellikle forvet arkasında forma giyen Çalhanoğlu, Stefan Kuntz göreve geldikten sonra 8 numara pozisyonunda oynadı ve daha fazla verim verdi.

Simone Inzaghi ne söyledi?

Geçtiğimiz sezon Milan formasıyla Serie A'da 33 karşılaşmaya çıkan Çalhanoğlu takımına 4 gol, 9 asistlik katkı sağlamıştı. Milli oyuncu bu sezon Inter'de bu katkıyı yalnızca bir devrede yakaladı. Mavi-siyahlı ekip devre arasına Milan'ın 4 puan önünde lider girerken Çalhanoğlu da takımına 17 maçta 6 gol, 7 asistlik katkı verdi.

Inter'i bu sezon devralan Simone Inzaghi, Milan'da birçok teknik direktörün yapamadığını başardı ve Hakan Çalhanoğlu'ndan en iyi verimi aldı.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Inzaghi bu durumu şu sözlerle açıkladı: "Bence Çalhanoğlu'nun doğal rolü üçlü orta sahada oynamak. Lazio'daki Luis Alberto gibi kaliteye ve niceliğe sahip. Eriksen'in de benim oyunuma uygun olacağını düşünüyordum."

Hakan Çalhanoğlu ne söyledi?

Hakan Çalhanoğlu ise S Sport'a yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı: "Herkesin beklentisi çok yüksekti. Forvette Lukaku, sağ tarafta Hakimi gibi oyuncuların yerini doldurmak kolay değildi. Bunu iyi başardığımızı düşünüyorum. Takım arkadaşlarım beni çok güzel karşıladılar."

"Milan’da geçen sene 10 numara oynadım, bu sene daha çok 6 ve 8 arasında oynuyorum. Sahada da gördüğünüz gibi pozisyonları değiştiriyoruz. Bu benim için daha iyi oluyor."

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