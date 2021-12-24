Gianluigi Buffon, Juventus'un Cristiano Ronaldo transferinde hata yaptığını düşünüyor.

Cristiano Ronaldo uzun yıllar formasını terlettiği Real Madrid'e 2018 yazında Juventus'a giderek veda etti.

Real Madrid formasıyla çıtayı arşa çıkaran Portekizli yıldız, Juventus ile ilk iki sezonunda şampiyonluğa ulaşsa da diğer yıllarında İtalyan ekibindeki düşüşün faturası ona kesildi.

Gianluigi Buffon ne söyledi?

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Juventus'a veda ederek Parma'ya transfer olan 43 yaşındaki eldiven Buffon, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun Juventus'taki birliği bozduğunu söyledi.T

TUDN.com'a konuşan Gianluigi Buffon, "Cristiano Ronaldo, Juventus'un DNA'sını bozdu." dedi.

"Juventus'a geldiği ilk yıl PSG'deydim ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanma şansına sahiplerdi ancak ne olduğunu çözemedim."

"Döndüğümde Cristiano ile ilk iki yıl çalıştım ve birlikte iyi iş çıkardık ama Juve'nin takım olmanın DNA'sını kaybettiğini düşünüyorum."

"2017'de Şampiyonlar Ligi finaline ulaşık çünkü tecrübeli bir ekiptik ancak her şeyden önce 'birdik' ve takım için güçlü pozisyonlar için bir rekabet vardı. Cristiano Ronaldo ile bunu kaybettik."

Cristiano Ronaldo, Juventus'ta ne yaptı?

Cristiano Ronaldo, Juventus ile ilk iki sezonunda Serie A şampiyonluğu yaşarken Devler Ligi'nde kupa kazanamadı.

İtalyan ekibiyle toplamda 134 karşılaşmaya çıkan Cristiano Ronaldo, 101 gol, 22 asist kaydetti.

Juventus geçtiğimiz sezon ligi 4. sırada tamamlarken Ronaldo için de veda vakti gelmişti. Portekizli yıldız, 2021/22 sezonu için Manchester United'ın yolunu tuttu ve kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

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