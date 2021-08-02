PSG teknik direktörü Pochettino’dan kritik Pogba sözleri

Pochettino, adı PSG ile anılan Pogba’nın transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Manchester United’la bir yıllık sözleşmesi kalan ve İngiliz ekibinin yeni kontrat teklifine sıcak bakmayan Paul Pogba’nın ülkesinin takımlarından Paris Saint-Germain’e transfer olacağı ileri sürülmüştü.

28 yaşındaki yıldızın güncel ekonomik tabloda maliyetlerini karşılayabilecek nadir kulüplerden biri olarak gösterilen PSG’de teknik direktör Mauricio Pochettino, transfer iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

Başarılı teknik adam, resmi bir teklifin yapılmadığını ve dolayısıyla bu spekülasyonların bir parçası olmak istemediğini söyledi.

Neler söylendi?

PSG’nin Lille’e mağlup olduğu Fransa Süper Kupası maçından sonra 101GreatGoals’a konuşan Pochettino, Pogba iddialarına dair şunları söyledi:

“Kadromuzu hepiniz biliyorsunuz, elimizde çok sayıda oyuncu var. Bunların bir kısmı bizimle, bazıları ise şu anda tatilde.”

“İyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum, bundan mutluyum. Diğer kulüplerin oyuncuları hakkında konuşmak istemiyorum.”

Pogba'nın kariyeri ve Fransa yılları

Paris’te doğup büyüyen Pogba, 2009 yılında kariyerine farklı yerlerde devam etmek için şehirden ayrılmıştı.

Bir süre Lens’te forma giyen Pogba, daha sonra Manchester United’ın akademisine transfer olmuştu. Sözleşme konusunda yaşanan anlaşmazlığın ardından Pogba, 2012 yılında Juventus’un yolunu tutmuştu.

İtalya’da geçirdiği dört verimli yıldan sonra adından bir hayli söz ettiren Pogba, 89 milyon pound karşılığında İngiltere’nin transfer rekorunu kırarak Manchester United’a transfer olmuştu.

Kırmızı Şeytanlar’ın formasını 199 kez giyen Fransız orta saha, takımıyla UEFA Avrupa Ligi zaferi de yaşamıştı. Ancak yıldız oyuncunun Ada’daki geleceği bir süredir belirsizliğini korumaya devam ediyor.

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