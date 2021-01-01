CANLI | Son dakika transfer haberleri: Kylian Mbappe, Real Madrid'i korkutuyor

Adem Ljajic 🔁 Sampdoria
Beşiktaş'ın Montero transferinin detayları 👇
Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş, Francisco Montero transferi için kriterlerini Atletico Madrid'e iletti.
İspanyol kulübüyle geçen sezon 4.5 milyon euro satın alma şartıyla sözleşme imzalayan Kartal, bu kez farklı bir ücret teklif etti.
Geçtiğimiz sezon yapılan mukavelede oyuncunun yüzde 50 bonservisine karşılık 4.5 milyon euro opsiyon şartını yeni anlaşmada istemeyen siyah-beyazlı yönetim, önerilen 2.5 milyon euro'nun kabul edilmesi halinde Montero'yu kiralık olarak kadrosuna katacak.
Aksi takdirde diğer alternatifler değerlendirmeye alınacak.
Marquinhos: Mbappe'ye bunu sormuyoruz 👀
PSG'nin Reims'e karşı 3 puan aldığı maçın ardından Amazon Prime'a konuşan Marquinhos takım arkadaşı Mbappe'ye neler olup bittiğini sormadıklarını söylüyor:
"Ona ne olduğunu sormaya bile çalışmıyoruz. Hedefleri var.
Bizim açımızdan düşünürsek kalmasını gerçekten isteriz.
Bu maçta bizim için ne kadar önemli olduğunu gösterdi, her zaman da öyleydi. Kişiliğiyle sahip olduğu kaliteyle...
Kalırsa bu sezon bize çok yardımcı olacağı kesin. Onun kalmasını istiyoruz."
Kylian Mbappe, Real Madrid'i korkutuyor
"Üç puan, iki gol...mükemmel gece"
Kylian Mbappe; Reims'e karşı iki gol atmasının ardından Instagram'da bir fotoğraf yayınladı.
Fransız golcü fotoğrafın altına, "Üç puan, iki gol... mükemmel bir gece" notunu düşerek PSG'nin renklerini de ekledi.
Real Madrid taraftarları, Fransız'ın sonunda Paris'te kalacağından korkuyor.
Jose Sosa 👋
Morita 🔃 Fenerbahçe— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 29, 2021
Jose Sosa & Mauricio Lemos 🔃 Santa Clara (@CabineSport) 👀
Sizce Jose Sosa kadroda kalmalı mı? 🤔 pic.twitter.com/q25uIVS8Qm
Kylian Mbappe transferi son dakikada bitecek 👀
Cadena SER'den Pedja Mijatovic'in iddiasına göre; Real Madrid, Kylian Mbappe transferini son dakikada gerçekleştirecek:
"Mbappe işi son saatlerde bitecek. Real Madrid, Mbappe'nin sözleşme yenilemeyi engellemesinde iyi iş çıkardı.
Ben iyimserim. İmzalar neredeyse atıldı. Çok şey söylendi ancak bu tür transferler son dakikada bitiyor."
Fırtına, Gökdeniz Bayrakdar ve Efecen Karaca'nın peşinde 👇
Sabah'ın haberine göre; Fırtına'da rota yabancı sayısının 13 olmasıyla yerli isimlere döndü.
Listede Antalyaspor'un genç yıldızı Gökdeniz Bayrakdar ve Alanyaspor'un milli oyuncusu Efecan Karaca var.
Hidemasa Morita 🔁 Fenerbahçe
Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe ile Santa Clara kulüpleri geleceğe dair iş birliği için el sıkıştı.
Japon oyuncu Hidemasa Morita transferinin Altay maçı sonrası açıklanması bekleniyor.
Juventus, Icardi'yi kiralamak istiyor 👇
İtalyanlar, Icardi'nin performansının ardından önümüzdeki yaz 28 yaşındaki oyuncuyu satın alma seçeneğine de sahip olacak.