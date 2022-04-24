Ligue 1'deki 10. şampiyonluğunu ilan eden PSG'nin Arjantinli yıldızı Angel Di Maria sezonun sona ermesiyle birlikte yedi yıllık PSG kariyerini noktalamaya hazırlanıyor.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre Di Maria, PSG'nin kontratındaki uzatma opsiyonunu kullanmamaya karar vermesi üzerine İtalyan devi Juventus ile temaslara başladı.

Ağustos 2015'te 52 milyon euro karşılığında Manchester United'dan transfer olduğu PSG'de çok sayıda başarı elde eden kanat oyuncusu, bu sezon vatandaşı Mauricio Pochettino'nun da vazgeçilmezleri arasında yer aldı.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre oyuncunun transfer şartlarını araştıran Juventus maaş talebi konusunda uzlaşma sağlanması halinde oyuncunun fiziksel durumunu da değerlendirerek, son kararını verecek.

Allegri onay verdi

Teknik direktör Massimiliano Allegri'nin tecrübesi ve kalitesi nedeniyle Di Maria'nın transferine sıcak baktığı bilinirken, PSG de oyuncuyu bırakmaya hazır görünüyor. Di Maria ailesinin Paris'te yaşamasından memnuniyet duyması nedeniyle takımda kalmayı arzularken, büyük bir maaş kaybına uğramak istemediği için Arjantin'e dönmeyi düşünmüyordu.

Pandeminin getirdiği ekonomik olumsuzluklar nedeniyle maaş bütçesinde yer açabilmek için Di Maria'nın takımdan ayrılmasına onay verecek olan PSG, Di Maria'dan oldukça yüksek bir verim almıştı.

Yıldız oyuncu kulüpte geçirdiği yedi sezonda 291 maça çıkarken, bu karşılaşmalara 91 gol ve 117 asist sığdırarak kalitesini ortaya koymayı başarmıştı.

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