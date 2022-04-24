Neymar, cumartesi günü Ligue 1'deki şampiyonluk maçında yuhalandıktan sonra Paris Saint-Germain taraftarlarına bir mesaj gönderdi ve kanat oyuncusu, protestoculara kulüpten yakın zamanda ayrılmayacağını vurgulayarak kendilerini buna hazırlamalarını söyledi.

PSG oyuncuları, Şampiyonlar Ligi'nde 9 Mart'ta Real Madrid'e elendiklerinden bu yana iç saha maçlarında alay konusu oldular ve Neymar, en sert eleştirilen isim.

Brezilyalı, olumsuz ilgiden çekinmek yerine, Parc de Princes'teki yıkıcı atmosfere doğrudan tepki verdi.

Neymar taraftarlar hakkında ne dedi?

PSG'nin cumartesi günü Lens ile 1-1 berabere kalmasının ardından ESPN'e konuşan yıldız futbocu, şu yorumu yaptı:

"Paris Saint-Germain ile hâlâ bir sözleşmem var. Üç yıl daha buradayım, o yüzden beni ıslıklamaktan bıkacaklar."

PSG oyuncuları, soyunma odasına 0-0 berabere girerken en fazla yuhalama Neymar'a karşı yapıldı. Maçtan sonra ise taraftarlar, şampiyonluk kutlamalarına rağmen Parc de Princes'i erken boşalttı.

Bu, Neymar'a gösterilen ilk tepki değildi.

Diğer oyuncular durumu nasıl idare etti?

Karşılaşmada yaşananlardan memnun olmayan orta saha oyuncusu Marco Verratti, Canal+'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kutlama yapmayan taraftarlar mı? Bu, benim anlamadığım bir şey. Bu futbol, ​​bazen kazanır bazen kaybedersiniz. Biz normal insanlarız, tabii ki tepki alabiliriz. Ama 10. şampiyonluk önemli."

Bu arada Kylian Mbappe, taraftarların onu rahatsız etmesine izin vermemeye çalıştı.

"Kendi aramızda kutladık" diyen Fransız yıldız, şöyle konuştu:

"Sezonun çok başında kendimizi güvenli bir yere koyabildik ve hiçbir rakip tarafından asla rahatsız edilmedik, endişelenmedik. Bu yüzden çok mutluyuz.

"Hiç kimse keyfimi bozamaz. Çok fedakârlıklar yapıyoruz ve tarihe adımızı yazdırmak istiyoruz. Bir sezonda her zaman zor koşullar vardır ve bu da onlardan biri. Taraftarların tepkisi kişisel olarak beni etkilemiyor. Beni kazanmak çok mutlu etti."

Büyük resim

Kaotik bir 2021-22 sezonuna rağmen PSG, geçen yıl Ligue 1'i kazanırken yapamadıklarını şimdi yapmayı başardı ve büyük bir yankı uyandırdı.

Taraftarlar, yüksek harcama yapan takımın genel sonuçlarından rahatsız olsalar bile, oyuncular bunu gelecek dönem için olumlu bir şekilde kullanmak istiyor.

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