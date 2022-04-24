Premier Lig'de Arsenal'a konuk olan Manchester United sahadan 3-1 yenik ayrılarak deplasmanda üst üste dördüncü yenilgisini aldı.

Maçın ardından United cephesinde gündemin bir numaralı maddesi Bruno Fernandes'in ikinci yarıda direğe nişanladığı penaltıydı.

Tavares ve Saka'nın golleriyle 2-0'ı bulan Arsenal'a cevap 34. dakikada Cristiano Ronaldo'dan geldi. Manchester United bu golle soyunma odasına umutlu girdi.

56. dakikada Tavares'in ceza sahası içinde topa elle dokunmasıyla penaltı kazanan United skora denge getirmek için büyük bir şans yakaladı. Fakat Bruno Fernandes'in sol köşeye yerden gönderdiği top direğe çarparak auta gitti.

Attığı gol sonrasında Cristiano Ronaldo ❤️pic.twitter.com/lYZ8KOBIfh — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) April 23, 2022

Rangnick ne söyledi?

Alman teknik adam maçın ardından penaltıyı neden Cristiano Ronaldo'nun kullanmadığı yönündeki soruları yanıtladı:

"Maç bittikten sonra bunu Ronaldo'ya sordum. Penaltıyı kullanmak istemediğini, bu yüzden topu Bruno'ya bıraktığını söyledi."

"2-0 geriye düşmemize rağmen reaksiyon gösterdik. Liverpool maçındakine kıyasla performansımız daha iyiydi."

"Erken ve kolay bir gol yedik. Topu uzaklaştırmak için iki-üç şansımız vardı, ama bunu başaramadık. En büyük sorunumuz ceza sahası içinde ve çevresinde yaptığımız savunma."

Bruno Fernandes ikide sıfır yaptı

Portekizli orta saha oyuncusu bu sezon kullandığı iki penaltıyı da gole çeviremedi. Fernandes, Eylül ayındaki Aston Villa maçında penaltı kaçırmış, United o maçı 1-0 kaybetmişti.

Cristiano Ronaldo ise bu sezon beyaz noktaya üç kez geldi. Yıldız oyuncu ligin ilk yarısında 3-2 kazandıkları Arsenal maçında galibiyet golünü penaltıdan atmıştı.

11 Aralık'ta Norwich'e karşı maçın tek golünü penaltıdan kaydeden Ronaldo, FA Cup'taki Middlesbrough maçında ise hedefi tutturamadı.