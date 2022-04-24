'Dünyanın en çevreci takımı' Forest Green 133 yıllık tarihinde ilk kez Birinci Lig'e çıktı

İngiltere İkinci Ligi'nde Eylül ayından bu yana liderlik koltuğunda oturan Forest Green Rovers, Bristol deplasmanında aldığı beraberlikle bitime iki maç kala üst lige yükselmeyi garantiledi.

1889 yılında kurulan kulüp tarihinde ilk kez İngiltere Birinci Ligi'nde mücadele edecek. 133 yıllık futbol macerasının neredeyse tamamını amatör seviyede geçiren Forest Green, son 25 yılda dördüncü kez seviye atlamayı başardı.

The biggest football club from the town you’ve never heard of.#WeAreFGR 💚 pic.twitter.com/pY0SLJXSP4 — Forest Green Rovers (@FGRFC_Official) April 23, 2022

1997 ve 1998'de amatör seviyede üst üste iki şampiyonluk yaşayan Forest Green, Konferans Ligi'nde oynamaya hak kazandı. 2014/15 ve 2015/16'da yükselme playofflarında elenen Forest Green, üçüncü denemesinde şeytanın bacağını kırdı ve Wembley'deki playoff finalinde Tranmere Rovers'ı yenerek İkinci Lig'e yükseldi.

Forest Green'in bu başarısı, 7000 nüfuslu Nailsworth'e profesyonel liglerde temsil edilen en küçük yerleşim yeri unvanını kazandırdı.

Adının hakkını veren bir takım

Kasaba takımı denebilecek bu kulüp, futbol sahasındaki mütevazı başarılarının yanı sıra yaptığı çevrecilik atılımlarıyla da dikkat çekiyor.

Adı 'Orman Yeşili' anlamına gelen kulüp tamamen doğa dostu politikalarla yönetiliyor. Takımın maçlarını oynadığı New Lawn Stadyumu'da sadece yenilenebilir enerji kaynakları kullanılıyor. Stat organik bir zemine sahip. Çimlerin bakımı için yapay kimyasallar kullanılmıyor. Sulama için ise biriktirilen yağmur suları kullanılıyor. Ayrıca stadyumda servis edilen tüm yiyecekler vegan.

Birleşmiş Milletler'in dünyanın karbon salınımı yapmayan ilk futbol kulübü olarak kabul ettiği Forest Green, FIFA'dan ise "dünyanın en çevreci takımı" övgüsünü almıştı.

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Forest Green, Birinci Lig'e yükselişini kutladığı Bristol Rovers maçına elektrikli otobüsle giderek bir ilke daha imza attı. Çin merkezli Yugon şirketi tarafından üretilen otobüs tek şarjla yaklaşık 290 kilometre yol katedebiliyor.

Devrim niteliğindeki bu projelerin arkasındaki isim kulüp başkanı Dale Vince. Forest Green'in başına 2010'da geçen Vince'in şu ana kadar yaptıklarıyla yetinmeye de niyeti yok. Bristol maçı için kiraladıkları elektrikli otobüsü gelecek sezon satın almayı düşündüklerini söyleyen Vince, karbon salınımını ve fosil yakıt tüketimini azaltmanın önemine dikkat çekiyor. Kulüp yaklaşık üç-dört yıl içinde 5000 kapasiteli New Lawn'dan ayrılarak Eco Park adı verilecek 12 bin kapasiteli yeni bir stada taşınacak. Eco Park'ın en önemli özelliği, sadece ahşap malzemeler kullanılarak inşa edilecek olması.

Futbol dünyası devlerin Premier Lig şampiyonluğu için verdiği mücadeleye odaklanmış durumda. Ancak gözümüzü biraz aşağıya çevirdiğimizde, dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için büyük bütçelere sahip olmak gerekmediğini kanıtlayan Forest Green'in ilham verici hikayesine rastlıyoruz.