PSG ile sözleşmesini uzatan Kylian Mbappe'nin yıllık kazancı ne kadar olacak?

Real Madrid'e transfer olması beklense de PSG ile 2025 yılına dek sözleşme yenileyen Kylian Mbappe'nin son anda karar değiştirmesinin nedenleri büyük bir merakla sorgulanırken, Katar sermayeli Fransız ekibinin yıldız oyuncuya büyük bir yıllık ücret sunduğu ve Mbappe'nin bu reddetmesi zor teklifin ardından karar değiştirdiği biliniyor.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre PSG'den 100 milyon euro'nun üzerinde imza bonusu alacak olan Mbappe, yeni kontratıyla birlikte Lionel Messi ve Neymar'ı geride bırakacak ve takımın en çok kazanan oyuncusu olacak.

Başkan Nasser Al-Khelaifi'nin teknik heyet, yönetim kadrosu ve kadro düzeyinde değişiklik sözü verdiği Mbappe'nin bu doğrultuda sportif direktör Leonardo ile çalışmak istemediği kaydedildi.

Yıldız takıntısı sona erdi

Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma ve Archraf Hakimi'yi kadrosuna katan PSG, Mbappe'ye bu yaz daha iyi bir proje sözü vererek, takımda kalmaya ikna etti. Yönetimin Mbappe'ye verdiği söze göre PSG'nin artık yıldız transferi takıntısı olmayacak ve takım daha dengeli bir kadro mühendisliği sonrasında oluşacak.

Öte yandan bir süredir devam eden kararsızlık aşamasından sıyrılan Mbappe, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un PSG'de kalması yönündeki telkinlerinden etkilendi. 31 gol daha atması halinde Edinson Cavani'nin sahibi olduğu kulüp tarihinin en golcü oyuncusu rekorunu eline geçirecek olan Mbappe, yeni kontratıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'ni de hedefleyecek.

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