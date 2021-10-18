PSG ile Barcelona arasında “Arjantin takası” iddiası
Barcelona, yaz transfer döneminde Manchester City’den ayrılan Sergio Aguero’yu kadrosuna katmıştı. Ancak Arjantinli golcü, yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk resmî maçına geçtiğimiz günlerde çıkabilmişti.
Aguero’nun Barcelona’ya transferinde, millî takımdan yakın arkadaşı Lionel Messi ile aynı takımda oynamak istediğinin yattığı belirtiliyordu. Ancak Messi’nin Katalan ekibine duygusal vedasıyla ikili birlikte oynayamamıştı.
Katalan basını, PSG’nin Aguero’yu takasla kadrosuna katmak istediğini iddia etti.
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PSG, Aguero ile mi ilgileniyor?
El Nacional kaynaklı habere göre Fransız ekibi, Sergio Aguero’y kadrosuna katmak için Barcelona’ya takasta Mauro Icardi’yi önermeyi düşünüyor.
Messi faktörünün bu transferde etkili olduğu belirtilirken Icardi’nın PSG’deki rolünden ötürü memnun olmadığının altı çiziliyor.
Icardi’nin PSG kariyeri
2019 yılında Antonio Conte’nin Romelu Lukaku transferiyle birlikte Inter’de gözden düşen Icardi, 2019 yılında Paris Saint-Germain’e transfer olmuştu.
28 yaşındaki Arjantinli golcü, şu ana dek PSG formasını 73 maçta terletti ve 36 kez gol sevinci yaşadı.
Aguero ise uzun süren sakatlığının ardından ilk resmî maçına geçtiğimiz günlerde Villareal karşısında çıkmıştı.
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