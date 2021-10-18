Sıkıntılı dönemlerden geçen Barcelona; Pedri, Gavi ve Fati gibi gençleriyle umudunu korumaya devam ediyor...

Ekonomik açıdan zor günlerden geçen Barcelona, yaz transfer döneminde Lionel Messi ve Antoine Griezmann gibi yıldızlarıyla yollarını ayırmak durumunda kalmıştı.

Kötü mali tabloya ek olarak Katalan ekibi, hem La Liga’da hem de Şampiyonlar Ligi’nde istediği sonuçları ligin ilk bölümünde elde edemedi.

Ansu Fati ve Sergio Agüeruo gibi isimlerin sakatlıktan dönmesiyle birlikte sezonun geri kalanı için umutlanan Barcelona, Villareal’i Fati, Depay ve Coutinho’nun golleriyle 3-1 devirmeyi başardı.

Fati, Messi’yi geride bıraktı

Uzun süreli sakatlığının ardından Villareal ağlarını şık bir golle havalandıran Ansu Fati, Marca’nın haberine göre Bojan Krkic ve Lionel Messi’yi geride bırakarak 19. yaş gününden önce Barcelona formasıyla en çok gol atan oyuncu oldu (13 gol).

Fati’den önce bu rekorun sahibi olan ve şu an Japon ekibi Vissel Kobe forması giyen Bojan Krkic, 19 yaşından önce 12 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

Lionel Messi ise 19. yaş gününden önce Barcelona formasıyla yedi gol atabilmişti. Ancak Arjantinli yıldız, 21 yaşında gelmeden önce ise bu sayıyı 41’e çıkarmayı başarmıştı.

Fati’nin Barcelona kariyeri

18 yaşındaki genç yıldız, Barcelona formasını şu ana dek tüm kulvarlarda 47 maçta terletti. Fati, bu maçlarda 15 kez gol sevinci yaşadı.

Ayrıca Fati, dört kez İspanya Millî Takımı’nda boy gösterdi ve bir gol kaydetti.

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