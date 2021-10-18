Kevin De Bruyne takım arkadaşı Raheem Sterling'e sabır öğütledi

Manchester City’nin Belçikalı yıldızı, takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan Sterling’e mesaj gönderdi.

Raheem Sterling’in rotasyon konusundaki öfkesini anlayışla karşılayan Kevin De Bruyne, buna karşın takım arkadaşından sabırlı olmasını istedi.

İngiliz basınında bir süredir Sterling’in Etihad’da mutsuz olduğuna ve takımdan ayrılmak istediğine dair söylentiler yer alıyor.

Sterling’in ara transfer döneminde Barcelona’ya gidebileceği yönünde haberler çıkmış, ekonomik sorunları hala geride bırakamayan Katalan ekibinin kiralama formülüne gideceği belirtilmişti.

Pep Guardiola’nın rotasyonunda sahada kaldığı süreden memnun olmayan 26 yaşındaki oyuncu şansını başka bir ligde denemeye sıcak bakıyor.

De Bruyne ne söyledi?

Şampiyonlar Ligi’ndeki Club Brugge mücadelesi öncesinde basına konuşan De Bruyne, yoğun takvimde rotasyonun önemine dikkat çekti.

“Rotasyon önemli. Dört kulvarda mücadele ediyoruz ve her kulvarda iddialı olmak zorlu bir görev.”

“Öfkesini anlayabiliyorum, ben de bir futbolcuyum. Futbolcular bazen ritim yakalamaya ihtiyaç duyarlar, belki Raz için de durum böyledir.”

“Yedek kalmak kolay değil, ama kararı teknik direktör veriyor. Kadromuzda 22, 23 tane milli oyuncu var, bu inanılmaz. Kimi seçerseniz seçin yanılmış olmazsınız. Takım iyi oynadığı sürece şikayet etme hakkımız yok. Herkes takıma yardım etmeye çalışıyor.”

Sakatlık sorunlarını geride bıraktı

Yakın geçmişte talihsiz sakatlıklar yaşayan De Bruyne, şu anda bir sorunu bulunmadığını ve formunun zirvesinde olduğunu dile getirdi. Belçikalı yıldız Premier Lig'in ilk dört haftasında sadece 11 dakika oynayabilmiş, ama ilerleyen haftalarda ilk 11'e dönmüştü.

“Avrupa Şampiyonası’na yetiştiğim için sevinmiştim, ama bileğimden sakatlandım. Yapabileceğim bir şey yoktu, savunmanın müdahalesiyle bağlarım zedelendi.”

“En iyi şekilde dönmeye çalışıyorum. Biraz zaman aldı ve acı verici bir süreçti, ama şimdi kendimi çok daha iyi hissediyorum.”

“Son altı ay inişli çıkışlı geçti, fazla antrenman yapamadım. Döndüğümde ağrılarım vardı. Spurs maçından sonra biraz izin yapmak iyi geldi.”

Bu sezon City formasını sekiz maçta giyen ve üç gol atan De Bruyne, Club Brugge karşısında şans bulduğu takdirde kulüp adına 500. maçına çıkacak.

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